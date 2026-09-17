Наушники Panasonic RP-HJE118GUS серый
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Характеристики
Описание товара Наушники Panasonic RP-HJE118GUS серый
Наушники Panasonic - это высококачественные проводные устройства, которые обеспечат вам отличное звучание и комфорт при использовании. Эти белые вкладыши идеально подходят как для повседневного использования, так и для активного отдыха. Особенности и характеристики: - Длина кабеля составляет 1,1 метра, что обеспечивает удобство в повседневном использовании и свободу движений. - Тип подключения: проводное, что гарантирует стабильную передачу звука без задержек и искажений. - Наушники оснащены стандартным разъёмом jack 3.5 mm, что позволяет подключать их к большинству устройств, таких как смартфоны, планшеты и компьютеры. - Сопротивление составляет 16?, обеспечивая качественное звучание даже на малой громкости. - Легкие и компактные вкладыши удобно размещаются в ушной раковине, обеспечивая комфорт при длительном ношении. Отсутствие системы активного шумоподавления компенсируется плотной посадкой вкладышей, что помогает минимизировать внешние шумы и позволяет вам полностью погрузиться в мир звука. Эти наушники изготовлены компанией Panasonic в Китае, что гарантирует высокое качество сборки и надежность использования. Независимо от того, слушаете ли вы музыку, аудиокниги или подкасты, наушники Panasonic станут вашим надежным спутником.
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