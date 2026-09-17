Стойка Manfrotto 1051BAC
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Характеристики
Тип товара
Стойка для света
Амортизация
есть
Максимальная нагрузка, кг
4
Минимальная высота, см
75
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
67 см (длина)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 141796
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стойка для света
Амортизация
есть
Максимальная нагрузка, кг
4
Минимальная высота, см
75
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
67 см (длина)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.41х0.17х0.16
Вес, кг.
2
Описание товара Стойка Manfrotto 1051BAC
Изготовлена из алюминия. Имеет четыре секции. Верхняя, заканчивается 16 мм адаптером с резьбой 3/8 и переходником на резьбу 1/4. имеет воздушные амортизаторы.
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Бренд
Тип товара
Стойка для света
Амортизация
есть
Максимальная нагрузка, кг
4
Минимальная высота, см
75
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
67 см (длина)
Страна производитель
Китай
Изготовлена из алюминия. Имеет четыре секции. Верхняя, заканчивается 16 мм адаптером с резьбой 3/8 и переходником на резьбу 1/4. имеет воздушные амортизаторы.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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