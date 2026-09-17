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Стойка Manfrotto 1051BAC купить с доставкой в Москве
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Стойка Manfrotto 1051BAC

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Стойка Manfrotto 1051BAC - фото 1
Стойка Manfrotto 1051BAC - фото 2
Стойка Manfrotto 1051BAC - фото 3
Стойка Manfrotto 1051BAC - фото 4
Стойка Manfrotto 1051BAC - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стойка для света
Амортизация
есть
Максимальная нагрузка, кг
4
Минимальная высота, см
75
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
67 см (длина)
  • Стойка Manfrotto 1051BAC - фото 1
  • Стойка Manfrotto 1051BAC - фото 2
  • Стойка Manfrotto 1051BAC - фото 3
  • Стойка Manfrotto 1051BAC - фото 4
  • Стойка Manfrotto 1051BAC - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 141796
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Стойка для света
Амортизация
есть
Максимальная нагрузка, кг
4
Минимальная высота, см
75
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
67 см (длина)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.41х0.17х0.16
Вес, кг.
2

Описание товара Стойка Manfrotto 1051BAC

Изготовлена из алюминия. Имеет четыре секции. Верхняя, заканчивается 16 мм адаптером с резьбой 3/8 и переходником на резьбу 1/4. имеет воздушные амортизаторы.

Отзывы о товаре Стойка Manfrotto 1051BAC




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Стойка для света
Амортизация
есть
Максимальная нагрузка, кг
4
Минимальная высота, см
75
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
67 см (длина)
Страна производитель
Китай
Описание
Изготовлена из алюминия. Имеет четыре секции. Верхняя, заканчивается 16 мм адаптером с резьбой 3/8 и переходником на резьбу 1/4. имеет воздушные амортизаторы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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