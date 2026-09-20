Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Стойка
Амортизация
нет
Максимальная нагрузка, кг
10
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
109х12х68
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675562
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Стойка Kupo CL-30M MASTER C-STAND с запатентованной функцией быстрого складывания и раскладывания ножек с автоматической фиксацией. Просто разблокируйте рукоятку самой длинной ноги, чтобы все ноги можно было повернуть в нужное положение за считанные секунды. Самая длинная нога двигается по колонне для выравнивания стойки на поверхности пола. Подпружиненный фиксирующий штифт механизма блокировки ножек удерживает среднюю и малую ножки на своих позициях, предотвращая опрокидывание в результате случайного толчка. Механизм быстрого раскладывания, применяющийся в стойке C-STAND, ускоряет рабочий процесс и увеличивает эффективность производства.
Стойка Kupo CL-30M MASTER C-STAND с запатентованной функцией быстрого складывания и раскладывания ножек с автоматической фиксацией. Просто разблокируйте рукоятку самой длинной ноги, чтобы все ноги можно было повернуть в нужное положение за считанные секунды. Самая длинная нога двигается по колонне для выравнивания стойки на поверхности пола. Подпружиненный фиксирующий штифт механизма блокировки ножек удерживает среднюю и малую ножки на своих позициях, предотвращая опрокидывание в результате случайного толчка. Механизм быстрого раскладывания, применяющийся в стойке C-STAND, ускоряет рабочий процесс и увеличивает эффективность производства.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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