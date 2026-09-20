Стойка KUPO 195S BABY KIT STAND
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Характеристики
Тип товара
Стойка
Амортизация
нет
Максимальная нагрузка, кг
10
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
108х11х12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675547
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стойка
Амортизация
нет
Максимальная нагрузка, кг
10
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
108х11х12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.1х0.13х0.11
Вес, кг.
3.6
Описание товара Стойка KUPO 195S BABY KIT STAND
Стойка KUPO 195S BABY KIT STAND с ножками квадратного сечения - это универсальная и прочная алюминиевая стойка, разработанная для решения различных профессиональных задач по установке осветительных приборов. Эта стойка с черным порошковым покрытием может достигать высоты 2,9 м и выдерживает нагрузку до 10 кг. Приваренный алюминиевый штифт и ножки квадратного сечения обеспечивают исключительную устойчивость даже в сложных условиях.
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Бренд
Тип товара
Стойка
Амортизация
нет
Максимальная нагрузка, кг
10
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
108х11х12
Страна производитель
Китай
Стойка KUPO 195S BABY KIT STAND с ножками квадратного сечения - это универсальная и прочная алюминиевая стойка, разработанная для решения различных профессиональных задач по установке осветительных приборов. Эта стойка с черным порошковым покрытием может достигать высоты 2,9 м и выдерживает нагрузку до 10 кг. Приваренный алюминиевый штифт и ножки квадратного сечения обеспечивают исключительную устойчивость даже в сложных условиях.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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