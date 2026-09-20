Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Стойка
Амортизация
нет
Максимальная нагрузка, кг
10
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
102х9х64
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675561
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Стойка Kupo CL-20M Master C-Stand с запатентованной функцией быстрого складывания и раскладывания ножек с автоматической фиксацией. Просто разблокируйте рукоятку самой длинной ноги, чтобы все ноги можно было повернуть в нужное положение за считанные секунды. Самая длинная нога двигается по колонне для выравнивания стойки на поверхности пола. Подпружиненный фиксирующий штифт механизма блокировки ножек удерживает среднюю и малую ножки на своих позициях, предотвращая опрокидывание в результате случайного толчка. Механизм быстрого раскладывания, применяющийся в стойке C-Stand, ускоряет рабочий процесс и увеличивает эффективность производства. Основание стойки имеет уникальную специально разработанную конструкцию с тремя ножками различной высоты. Это позволяет размещать или вкладывать основания стоек так, чтобы ноги находились всего в нескольких дюймах друг от друга для использования стойки в непосредственной близости от другого оборудования, а также для удобства транспортировки или хранения.
Стойка Kupo CL-20M Master C-Stand с запатентованной функцией быстрого складывания и раскладывания ножек с автоматической фиксацией. Просто разблокируйте рукоятку самой длинной ноги, чтобы все ноги можно было повернуть в нужное положение за считанные секунды. Самая длинная нога двигается по колонне для выравнивания стойки на поверхности пола. Подпружиненный фиксирующий штифт механизма блокировки ножек удерживает среднюю и малую ножки на своих позициях, предотвращая опрокидывание в результате случайного толчка. Механизм быстрого раскладывания, применяющийся в стойке C-Stand, ускоряет рабочий процесс и увеличивает эффективность производства. Основание стойки имеет уникальную специально разработанную конструкцию с тремя ножками различной высоты. Это позволяет размещать или вкладывать основания стоек так, чтобы ноги находились всего в нескольких дюймах друг от друга для использования стойки в непосредственной близости от другого оборудования, а также для удобства транспортировки или хранения.
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