Термостат механический Ballu BMT-1
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Характеристики
Тип товара
Термостат
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%1 100 руб. 1 300 руб.
В наличии
Код товара: 113680
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1 100 руб. -15%
1 300 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Термостат
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х9х6
Вес, г.
170
Описание товара Термостат механический Ballu BMT-1
Терморегулятор для инфракрасных обогревателей BALLU серий BIH-AP, BIH-T. Настройка температуры от +10 до +30°С. Нагрузка до 16 А, поддерживает работу с системами мощностью до 2000 Вт.
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Терморегулятор для инфракрасных обогревателей BALLU серий BIH-AP, BIH-T. Настройка температуры от +10 до +30°С. Нагрузка до 16 А, поддерживает работу с системами мощностью до 2000 Вт.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Термостат механический Ballu BMT-1 - по цене 1100 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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