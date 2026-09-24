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Комплект шасси EFB/M PRO для напольной установки конвектора Electrolux Brilliant Marble купить с доставкой в Москве
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Комплект шасси EFB/M PRO для напольной установки конвектора Electrolux Brilliant Marble

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Комплект шасси EFB/M PRO для напольной установки конвектора Electrolux Brilliant Marble - фото 1
Комплект шасси EFB/M PRO для напольной установки конвектора Electrolux Brilliant Marble - фото 2
Комплект шасси EFB/M PRO для напольной установки конвектора Electrolux Brilliant Marble - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Комплект шасси EFB/M PRO для напольной установки конвектора Electrolux Brilliant Marble - фото 1
  • Комплект шасси EFB/M PRO для напольной установки конвектора Electrolux Brilliant Marble - фото 2
  • Комплект шасси EFB/M PRO для напольной установки конвектора Electrolux Brilliant Marble - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
1 360 руб.  1 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721179
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Характеристики

Бренд
Electrolux
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х16х7
Вес, г.
900

Описание товара Комплект шасси EFB/M PRO для напольной установки конвектора Electrolux Brilliant Marble

Комплект шасси EFB/M PRO для напольной установки конвектора Electrolux Brilliant Marble

Отзывы о товаре Комплект шасси EFB/M PRO для напольной установки конвектора Electrolux Brilliant Marble




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект шасси EFB/M PRO для напольной установки конвектора Electrolux Brilliant Marble
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Комплект шасси EFB/M PRO для напольной установки конвектора Electrolux Brilliant Marble - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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