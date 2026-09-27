Тепловентилятор Electrolux 1115S/Efh 750/1500Вт
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Характеристики
Тип товара
электрический
Тип установки
напольный
Тип нагревательного элемента
спиральный
Мощность, Вт
7501500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%1 730 руб. 2 620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 106145
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Характеристики
Бренд
Тип товара
электрический
Регулировка мощности
есть
Страна производства
Китай
Тип установки
напольный
Тип нагревательного элемента
спиральный
Мощность, Вт
7501500
Напряжение
220/230 В
Управление
механическое
Таймер
нет
Комплектация
тепловентилятор, документация, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х18х14
Вес, кг.
1.1
Описание товара Тепловентилятор Electrolux 1115S/Efh 750/1500Вт
Тепловентилятор напольный, 2 уровня мощности: 750/1500 Вт, спиральный нагревательный элемент, защита от перегрева, регулировка температуры, площадь обогрева: 20 м2. Габариты: 17,3х25,1х13,5 см
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Теги товара: напольные, напольные керамические, для гаража, 220 в
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Бренд
Тип товара
электрический
Регулировка мощности
есть
Страна производства
Китай
Тип установки
напольный
Тип нагревательного элемента
спиральный
Мощность, Вт
7501500
Напряжение
220/230 В
Управление
механическое
Таймер
нет
Комплектация
тепловентилятор, документация, упаковка
Страна производитель
Китай
Тепловентилятор напольный, 2 уровня мощности: 750/1500 Вт, спиральный нагревательный элемент, защита от перегрева, регулировка температуры, площадь обогрева: 20 м2. Габариты: 17,3х25,1х13,5 см
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, керамические, 2 квт, с термостатом
Теги товара: напольные, напольные керамические, для гаража, 220 в
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, керамические, 2 квт, с термостатом
Теги товара: напольные, напольные керамические, для гаража, 220 в
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