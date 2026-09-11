Описание товара Память оперативная DDR4 AMD R7 Performance Series Black 4GB (R744G2400U1S-U)

Для кого и под какие задачи

Данный модуль оперативной памяти предназначен для базового апгрейда офисных или домашних систем на платформе AMD, а также для сборки недорогих мультимедийных ПК. Его объема в 4 ГБ достаточно для работы с документами, интернет-серфинга и просмотра видео, но он будет на пределе при запуске современных игр или серьёзной многозадачности с множеством приложений. Это решение закрывает потребность в простой и надежной замене или добавлении памяти без претензий на высокую производительность в требовательных задачах.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR4 для настольных компьютеров в форм-факторе DIMM. Поколение DDR4 является устаревающим, но всё ещё актуальным для множества существующих систем, предлагая более высокие частоты и лучшее энергопотребление по сравнению с DDR3. Крайне важно помнить, что слоты под DDR4 на материнской плате не совместимы с модулями DDR3 или DDR5, поэтому выбор этого поколения жёстко привязан к возможностям вашей текущей или планируемой платформы.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль имеет объём 4 ГБ и номинальную частоту 2400 МГц. Такой объём для одного модуля сегодня считается минимальным и подходит либо для очень бюджетных конфигураций, либо для расширения уже имеющегося объёма в системе. Частота 2400 МГц является базовой для стандарта DDR4 и обеспечивает достаточную для повседневных задач пропускную способность, однако для игр или работы с графикой предпочтительны более высокие частоты, начиная от 3200 МГц.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги данного модуля не указаны явно в названии, что типично для моделей базового уровня, и они, как правило, не являются низкими. Рабочее напряжение, соответствующее стандарту DDR4, составляет 1.2 В. Данная планка памяти, судя по серии, не поддерживает профили автоматического разгона вроде XMP или EXPO, что означает работу на заявленной частоте 2400 МГц только при условии её поддержки процессором и материнской платой по умолчанию.

Совместимость с платформой

Модуль позиционируется для платформ AMD и совместим с материнскими платами, имеющими слоты DIMM под стандарт DDR4. Однако важно понимать, что поддержка конкретной частоты памяти зависит не только от материнской платы, но и от встроенного контроллера памяти процессора. Для старых процессоров Ryzen первого и второго поколения частота 2400 МГц может быть оптимальной без дополнительной настройки, но для более новых чипов это будет явным недобором производительности.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель памяти оснащена простым радиатором черного цвета из серии AMD R7 Performance. Его основная задача - пассивное рассеивание тепла для обеспечения стабильности при длительной работе, хотя на частоте 2400 МГц тепловыделение невелико. Высота планки с радиатором остаётся умеренной, что снижает риск конфликта с крупными процессорными кулерами при установке в ближайший к процессору слот.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти объёмом 4 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает пропускную способность подсистемы памяти, необходимо установить два идентичных модуля в правильные слоты материнской платы, обычно помеченные одним цветом. Покупка одной такой планки оправдана только для ремонта, замены вышедшего из строя модуля или очень постепенного апгрейда с последующей докупкой второй такой же.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - скромный объём 4 ГБ, которого недостаточно для комфортной работы в Windows 10/11 с несколькими приложениями. Смешивание этого модуля с другими, даже схожими по характеристикам, для увеличения общего объёма может привести к нестабильности, так как система будет работать по наихудшим таймингам и частоте из всех установленных планок. Этот модуль стоит рассматривать исключительно как бюджетное решение для очень специфичных задач или как временную меру, с чётким пониманием, что для современных требований лучше сразу выбирать комплект из двух модулей суммарным объёмом не менее 16 ГБ и с более высокой частотой.