Память оперативная DDR4 A-Data XPG GAMMIX D20 32Gb (2x16Gb) 3200MHz pc-25600 black (AX4U320016G16A-DCBK20)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR4 A-Data XPG GAMMIX D20 32Gb (2x16Gb) 3200MHz pc-25600 black (AX4U320016G16A-DCBK20)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти — отличный выбор для сборки сбалансированного игрового компьютера или мощной рабочей станции для повседневных задач и творчества. Общий объём в 32 ГБ, разделённый на две планки, комфортно справляется с современными играми, держит открытыми десятки вкладок браузера вместе с фоновыми приложениями и позволяет работать с большими фото- и видеопроектами без подтормаживаний. Он предлагает заметно более высокую производительность, чем базовые офисные решения, но при этом остаётся разумным и экономичным вариантом по сравнению с экстремальными скоростными наборами для энтузиастов.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR4, что означает совместимость с современными настольными платформами на базе процессоров Intel Core и AMD Ryzen. Это поколение обеспечивает высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшей DDR3. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, который предназначен для установки в стандартные слоты материнских плат стационарных компьютеров и не подходит для ноутбуков, где используются компактные SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме даёт 32 ГБ высокоскоростной памяти. Рабочая частота 3200 МГц обеспечивает отличную пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, плавность рендеринга видео и общую отзывчивость системы при активной многозадачности. Такой объём и скорость — это своего рода золотая середина, которая с большим запасом покрывает потребности большинства пользователей на несколько лет вперёд.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Низкие тайминги модулей, включая латентность CL16, в паре с частотой 3200 МГц обеспечивают минимальные задержки при обращении к данным, что повышает общую отзывчивость системы. Для достижения заявленных скоростей в комплекте предусмотрена поддержка технологии XMP 2.0 от Intel. Это позволяет одним кликом в BIOS/UEFI материнской платы активировать профиль разгона, автоматически выставив правильную частоту, тайминги и рабочее напряжение, без необходимости сложных ручных настроек.
Совместимость с платформой
Данная память DDR4 совместима с большинством материнских плат под процессоры Intel Core (чипсеты серий Z, B, H) и AMD Ryzen (чипсеты серий X и B) для настольных ПК. Однако важно убедиться, что конкретная материнская плата поддерживает частоту 3200 МГц в спецификациях, особенно для процессоров Ryzen первого и второго поколений, где для стабильной работы на высоких частотах может потребоваться обновление BIOS.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены лаконичными алюминиевыми радиаторами чёрного цвета, которые эффективно рассеивают тепло, возникающее при работе на высоких частотах под нагрузкой. Их умеренная высота минимизирует риск конфликта с установленными крупными башенными кулерами центрального процессора. Подсветка в данной модели отсутствует, что делает комплект идеальным выбором для тех, кто ценит строгий дизайн и надёжность без лишних декоративных элементов.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде готового комплекта из двух абсолютно идентичных модулей по 16 ГБ. Это ключевой момент для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти по сравнению с одноканальным режимом. Для правильной работы рекомендуется устанавливать планки в слоты одного цвета на материнской плате, как указано в её руководстве.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR4, так как этот стандарт физически и электрически не совместим с DDR3 или DDR5. Для использования заявленной частоты 3200 МГц необходим соответствующий процессор и материнская плата с поддержкой разгона или высоких скоростей по умолчанию. Этот комплект оптимален для пользователей, ищущих сбалансированное, быстрое и надёжное решение без RGB-подсветки для игр и работы.
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти — отличный выбор для сборки сбалансированного игрового компьютера или мощной рабочей станции для повседневных задач и творчества. Общий объём в 32 ГБ, разделённый на две планки, комфортно справляется с современными играми, держит открытыми десятки вкладок браузера вместе с фоновыми приложениями и позволяет работать с большими фото- и видеопроектами без подтормаживаний. Он предлагает заметно более высокую производительность, чем базовые офисные решения, но при этом остаётся разумным и экономичным вариантом по сравнению с экстремальными скоростными наборами для энтузиастов.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR4, что означает совместимость с современными настольными платформами на базе процессоров Intel Core и AMD Ryzen. Это поколение обеспечивает высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшей DDR3. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, который предназначен для установки в стандартные слоты материнских плат стационарных компьютеров и не подходит для ноутбуков, где используются компактные SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме даёт 32 ГБ высокоскоростной памяти. Рабочая частота 3200 МГц обеспечивает отличную пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, плавность рендеринга видео и общую отзывчивость системы при активной многозадачности. Такой объём и скорость — это своего рода золотая середина, которая с большим запасом покрывает потребности большинства пользователей на несколько лет вперёд.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Низкие тайминги модулей, включая латентность CL16, в паре с частотой 3200 МГц обеспечивают минимальные задержки при обращении к данным, что повышает общую отзывчивость системы. Для достижения заявленных скоростей в комплекте предусмотрена поддержка технологии XMP 2.0 от Intel. Это позволяет одним кликом в BIOS/UEFI материнской платы активировать профиль разгона, автоматически выставив правильную частоту, тайминги и рабочее напряжение, без необходимости сложных ручных настроек.
Совместимость с платформой
Данная память DDR4 совместима с большинством материнских плат под процессоры Intel Core (чипсеты серий Z, B, H) и AMD Ryzen (чипсеты серий X и B) для настольных ПК. Однако важно убедиться, что конкретная материнская плата поддерживает частоту 3200 МГц в спецификациях, особенно для процессоров Ryzen первого и второго поколений, где для стабильной работы на высоких частотах может потребоваться обновление BIOS.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены лаконичными алюминиевыми радиаторами чёрного цвета, которые эффективно рассеивают тепло, возникающее при работе на высоких частотах под нагрузкой. Их умеренная высота минимизирует риск конфликта с установленными крупными башенными кулерами центрального процессора. Подсветка в данной модели отсутствует, что делает комплект идеальным выбором для тех, кто ценит строгий дизайн и надёжность без лишних декоративных элементов.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде готового комплекта из двух абсолютно идентичных модулей по 16 ГБ. Это ключевой момент для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти по сравнению с одноканальным режимом. Для правильной работы рекомендуется устанавливать планки в слоты одного цвета на материнской плате, как указано в её руководстве.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR4, так как этот стандарт физически и электрически не совместим с DDR3 или DDR5. Для использования заявленной частоты 3200 МГц необходим соответствующий процессор и материнская плата с поддержкой разгона или высоких скоростей по умолчанию. Этот комплект оптимален для пользователей, ищущих сбалансированное, быстрое и надёжное решение без RGB-подсветки для игр и работы.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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Достоинства:
Комментарий:
Отличная оперативка, спокойно взяла частоту 3200, никаких проблем нет.
Достоинства:
Комментарий:
вс работает,единственное первое время мать не видела оперативную память
Достоинства:
Комментарий:
Вместо 3200мгц прислали 3600 просто издевательство
Достоинства:
Комментарий:
Хороршая память. Брал именно такую, дополнительно к той, что установлена в компьютере. Несмотря на то, что цена кусается, взял именно эти планки, т. к. тайминги полностью совпали. После установки сразу заработала на указанной частоте - 3200 МГц. Пока все нормально. Советую приглядется к этому варианту.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая оперативная память. В биосе разу выставился xmp профиль на 3200. Думаю можно чуть подшаманить и до 4000 разогнать
Достоинства:
Комментарий:
все отлично, пришла упаковонной, не вскрывалась, за свои деньги максимально бюджетный вариант, всем рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Пришла в родной, аккуратной упаковке. Работает без нареканий.
Отзывы о товаре Память оперативная DDR4 A-Data XPG GAMMIX D20 32Gb (2x16Gb) 3200MHz pc-25600 black (AX4U320016G16A-DCBK20)
Достоинства:
Комментарий:
Отличная оперативка, спокойно взяла частоту 3200, никаких проблем нет.
Достоинства:
Комментарий:
вс работает,единственное первое время мать не видела оперативную память
Достоинства:
Комментарий:
Вместо 3200мгц прислали 3600 просто издевательство
Достоинства:
Комментарий:
Хороршая память. Брал именно такую, дополнительно к той, что установлена в компьютере. Несмотря на то, что цена кусается, взял именно эти планки, т. к. тайминги полностью совпали. После установки сразу заработала на указанной частоте - 3200 МГц. Пока все нормально. Советую приглядется к этому варианту.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая оперативная память. В биосе разу выставился xmp профиль на 3200. Думаю можно чуть подшаманить и до 4000 разогнать
Достоинства:
Комментарий:
все отлично, пришла упаковонной, не вскрывалась, за свои деньги максимально бюджетный вариант, всем рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Пришла в родной, аккуратной упаковке. Работает без нареканий.