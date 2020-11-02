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Перфоратор DeWalt D25144K

Артикул: 92870
  • Перфоратор DeWalt D 25144 K - фото 1
  • Перфоратор DeWalt D 25144 K - фото 2
  • Перфоратор DeWalt D 25144 K - фото 3
Перфоратор DeWalt D 25144 K - фото 1
Перфоратор DeWalt D 25144 K - фото 2
Перфоратор DeWalt D 25144 K - фото 3
15 450 руб. 
Купить
+ 350 КэтКоинов
Артикул: 92870
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 2 575 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендDeWalt
Тип товараПерфораторы
Потребляемая мощность900 Вт
Макс. диаметр сверления (бетон)28 мм
Режим долблениеда
Режим сверлениеда
Минимальный диаметр патрона10 мм
Макс. энергия удара3.2 Дж
Макс. диаметр сверления (металл)13 мм
Макс. диаметр сверления (дерево)30 мм
Режим шуруповертада
Реверсда
Дополнительные щетки в комплектенет
Тип крепления бураSDS-Plus
Быстрозажимной патрон в комплектеда
Тормоз двигателянет
Фиксация шпинделянет
Электронная защита от перегрузокнет
Антивибрационная системанет
Ограничитель глубины сверленияесть
Пылесборникнет
Предохранительная муфтада
Питаниесеть
Блокировка кнопки включениянет
Ключевой патрон в комплектенет
Дополнительная рукоятканет
Электронная регулировка частоты вращенияда
Ширина, см34.5
Длина, см43.5
Высота, см12
Вес, кг5.33
Три режима работы. Мощность - 900 Вт. Сила удара - 3.2 Дж


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Самовывоз невозможен
Перфоратор DeWalt D25144K - купить по цене 15450 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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