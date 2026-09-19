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Перфоратор Makita DHR241RFE купить с доставкой в Москве
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Перфоратор Makita DHR241RFE

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Перфоратор Makita DHR241RFE - фото 1
Перфоратор Makita DHR241RFE - фото 2
Перфоратор Makita DHR241RFE - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перфораторы
  • Перфоратор Makita DHR241RFE - фото 1
  • Перфоратор Makita DHR241RFE - фото 2
  • Перфоратор Makita DHR241RFE - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 342359
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Перфораторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х33х13
Вес, кг.
2.67

Описание товара Перфоратор Makita DHR241RFE

Аккумуляторный перфоратор Makita LXT DHR241RFE имеет три режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление. Чтобы выбрать один из них, необходимо повернуть переключатель, находящийся с левой стороны инструмента, в нужную сторону. Благодаря патрону SDS-plus, легко менять оснастку. Регулирование оборотов происходит с помощью электроники, достаточно увеличить или уменьшить силу нажатия на пусковую кнопку. Модель поставляется с 2 аккумуляторами в чемодане. 



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Отзывы о товаре Перфоратор Makita DHR241RFE




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Перфораторы
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторный перфоратор Makita LXT DHR241RFE имеет три режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление. Чтобы выбрать один из них, необходимо повернуть переключатель, находящийся с левой стороны инструмента, в нужную сторону. Благодаря патрону SDS-plus, легко менять оснастку. Регулирование оборотов происходит с помощью электроники, достаточно увеличить или уменьшить силу нажатия на пусковую кнопку. Модель поставляется с 2 аккумуляторами в чемодане. 


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS PLUS, SDS MAX
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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