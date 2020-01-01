Потолочные светильники

Тип светильника бра для картин линейный настенно-потолочный подвес подвесные люстры потолочный спот точечный трековый уличный Стиль арт-деко восточный/этнический/ар нуво классика классика/модерн классика/прованс классический ковка лофт модерн модерн/лофт прованс современный флористика хай-тек хайтек хрусталь Количество ламп 1 2 3 4 5 6 7 8+25 8 9 10 11 12 15 18 20 25 27 40 45 64 87 100 150 180 200 240 720 1000 Тип цоколя E14 E27 G4 G5.3 G53 G9 GU10 GU5.3 GX53 LED Е14 Максимальная мощность лампы, Вт 0.2 0.21 0.5 1 3 4 5 6 7 8 9 10 10.7 11 12 13 13.9 14 14.4 15 15.6 18 18+12 2.5 4.5 5.3 21 22 24 25 28 30 32 33 35 36 38 40 40.5 42 43 45 48 50 51 54 55 57 60 65 70 72 75 76 85 92 95 96 97.5 100 102 105 108 110 112 120 126 128 132 135 138 142 144 145 150 156 162 165 168 170 174 180 190 192 200 216 230 240 295 Материал основания акрил/металл дерево дерево/металл металл металл гальванизированный металл крашеный металл/пластик металл/стекло пластик Материал плафона/абажура ПВХ акрил акрил/металл гипс металл металл гальванизированный металл крашеный металл/стекло металл/хрусталь пластик поликарбонат полимер/стекло полистирол силикон стекло текстиль ткань хрусталь Высота, см 1.8 1.9 2.3 2.4 2.5 3 3.2 3.5 3.6 4 4.3 4.6 4.7 5 5.1 5.3 5.5 5.7 6 7 7.1 7.3 7.7 8 8.5 8.8 9 10 10.5 11 11.5 11.6 12 13 14 15 15.7 16 17 18 18.5 19 20 21 22 22.5 23 23.5 24 25 25.5 26 27 27.5 28 29 29.5 30 31 32 33 34 35 36 36.3 37 37.6 38 39 39.5 40 41 42 43 44 45 46 48 50 52 54 56 57 60 61 62 70 76 77 80 90 92 92.5 94 95 96 100 101 102.5 104 105 108 110 113 114.8 115 117 120 123 124 125 130 132 137 139 140 141 143 144 150 152 153 156 165 168 172 180 Длина, см 5 5.5 6 7 7.9 8 8.5 9 10 10.5 11 11.5 11.9 12 13 14 15 16 16.8 17 18 19 20 21 21.5 22 22,5 22.5 23 24 25 26 27 27.4 28 30 31.1 32 33 33.5 34 35 35.5 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 47.3 48 49 50 51 52 53 53.5 54 55 56 57 58 58.8 59 59,5 59.5 60 61 61.5 62 63 64 65 66 66.7 67 68 69 70 71 72 73 74 75 75.5 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 104 105 108 119 120 126 131 176 Ширина, см 2.2 2.3 4 5 5.5 6 6.1 7 7.5 7.9 8 9 9.2 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14 14.5 15 16 17 18 19 19.5 20 21 22 22.5 23 24 25 26 27 27.4 28 30 32 33 33.5 34 35 36 37 40 41 42 43 45 46 47 47.3 48 49 50 51 52 53 53.5 54 55 56 57 58 58.8 59,5 59.5 60 61 61.5 62 63 64 65 66 66.7 67 68 70 71 72 73 74 75 75.5 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 89 90 92 93 94 95 96 97 98 Вес, кг 0.144 0.15 0.17 0.185 0.23 0.25 0.3 0.33 0.34 0.35 0.37 0.39 0.4 0.43 0.44 0.45 0.46 0.5 0.53 0.56 0.6 0.65 0.66 0.69 0.7 0.8 0.81 0.85 0.86 0.9 1,1 1 1,2 1,6 1.05 1.1 1.11 1.2 1.205 1.21 1.25 1.28 1.3 1.36 1.39 1.4 1.48 1.5 1.53 1.55 1.58 1.6 1.64 1.66 1.67 1.684 1.7 1.709 1.737 1.75 1.8 1.9 1.94 2 2,10 2.03 2.05 2.1 2.12 2.164 2.2 2.20 кг 2.21 2.24 2.29 2.291 2.3 2.35 2.377 2.39 2.4 2.42 2.45 2.5 2.52 2.597 2.6 2.64 2.65 2.7 2.75 2.8 2.824 2.88 2.9 2.93 2.95 3,30 3 3.084 3.088 3.1 3.128 3.2 3.243 3.26 3.28 3.3 3.35 3.4 3.45 3.5 3.6 3.61 3.612 3.8 3.84 3.9 3.933 4 4.1 4.12 4.2 4.3 4.303 4.324 4.4 4.5 4.549 4.6 4.7 4.8 4.87 5 5.05 5.1 5.17 5.2 5.223 5.29 5.3 5.35 5.4 5.44 5.5 5.595 5.6 5.7 5.9 6 6.02 6.2 6.3 6.5 6.9 7.4 7.5 7.56 7.65 7.8 7.92 8 8.5 8.72 8.74 8.9 9 9.62 10 10.98 11.2 13.2