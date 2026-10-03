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Встраиваемый светильник Arte lamp Cardani Piccolo A5941PL-4GY купить с доставкой в Москве
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Встраиваемый светильник Arte lamp Cardani Piccolo A5941PL-4GY

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Встраиваемый светильник Arte lamp Cardani Piccolo A5941PL-4GY
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Подсветка интерьерная
Стиль
модерн
Максимальная мощность лампы, Вт
50
Количество ламп
4
Тип цоколя
GU10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-64%
1 540 руб.  4 258 руб. 
Начислим 66 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 316869
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Встраиваемый светильник Arte lamp Cardani Piccolo A5941PL-4GY
1 540 руб. -64%
4 258 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Arte Lamp
Тип товара
Подсветка интерьерная
Стиль
модерн
Максимальная мощность лампы, Вт
50
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
металл
Количество ламп
4
Тип цоколя
GU10
Ширина, см
13
Высота, см
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х14х9
Вес, г.
880

Описание товара Встраиваемый светильник Arte lamp Cardani Piccolo A5941PL-4GY

Интерьерная подсветка точечный. Выполнена в стиле модерн Общая мощность - 200 Вт. Подходит для жилых и общественных помещений.



Теги товара: в стиле модерн, GU10

Отзывы о товаре Встраиваемый светильник Arte lamp Cardani Piccolo A5941PL-4GY




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Характеристики
Бренд
Arte Lamp
Тип товара
Подсветка интерьерная
Стиль
модерн
Максимальная мощность лампы, Вт
50
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
металл
Количество ламп
4
Тип цоколя
GU10
Ширина, см
13
Высота, см
8
Страна производитель
Китай
Описание
Интерьерная подсветка точечный. Выполнена в стиле модерн Общая мощность - 200 Вт. Подходит для жилых и общественных помещений.


Теги товара: в стиле модерн, GU10
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Встраиваемый светильник Arte lamp Cardani Piccolo A5941PL-4GY – стоимость товара 1540 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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