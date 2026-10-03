Встраиваемый светильник Arte lamp Cardani Piccolo A5941PL-4GY
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Подсветка интерьерная
Стиль
модерн
Максимальная мощность лампы, Вт
50
Количество ламп
4
Тип цоколя
GU10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-64%1 540 руб. 4 258 руб.
В наличии
Код товара: 316869
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 540 руб. -64%
4 258 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Подсветка интерьерная
Стиль
модерн
Максимальная мощность лампы, Вт
50
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
металл
Количество ламп
4
Тип цоколя
GU10
Ширина, см
13
Высота, см
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х14х9
Вес, г.
880
Описание товара Встраиваемый светильник Arte lamp Cardani Piccolo A5941PL-4GY
Интерьерная подсветка точечный. Выполнена в стиле модерн Общая мощность - 200 Вт. Подходит для жилых и общественных помещений.
Смотрите также: Люстры, Настенные светильники, Настольные светильники, Подсветка интерьерная, Потолочные светильники, Светотехника, Фонари и переносные световые приборы, подвесные
Теги товара: в стиле модерн, GU10
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 650 руб. 4 145 руб.413 руб. в СплитПотолочный светильник Vitaluce V2925-2/1S, 1xE27 макс. 40Вт
-
В наличииЦена 1 890 руб. 4 695 руб.473 руб. в СплитПотолочный светильник Vitaluce V4640-2/1S, 1хGU10 макс. 35Вт 30
-
В наличииЦена 2 620 руб. 6 910 руб.655 руб. в СплитПодвес V3782-8/1S, 1хE27 макс. 40Вт
-
В наличииЦена 2 780 руб. 5 585 руб.695 руб. в СплитПотолочный светильник Vitaluce V2976-1/1S, 1xE27 макс. 40Вт
-
В наличииЦена 2 900 руб.725 руб. в СплитST650.532.10 Светильник потолочный Белый LED 1*10W 3000K 800LmRa
-
В наличииЦена 6 690 руб. 17 020 руб.1673 руб. в СплитЛюстра V5153-1/4PL, 4xE14 макс. 40Вт
Бренд
Тип товара
Подсветка интерьерная
Стиль
модерн
Максимальная мощность лампы, Вт
50
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
металл
Количество ламп
4
Тип цоколя
GU10
Ширина, см
13
Высота, см
8
Страна производитель
Китай
Интерьерная подсветка точечный. Выполнена в стиле модерн Общая мощность - 200 Вт. Подходит для жилых и общественных помещений.
Смотрите также: Люстры, Настенные светильники, Настольные светильники, Подсветка интерьерная, Потолочные светильники, Светотехника, Фонари и переносные световые приборы, подвесные
Теги товара: в стиле модерн, GU10
Смотрите также: Люстры, Настенные светильники, Настольные светильники, Подсветка интерьерная, Потолочные светильники, Светотехника, Фонари и переносные световые приборы, подвесные
Теги товара: в стиле модерн, GU10
Встраиваемый светильник Arte lamp Cardani Piccolo A5941PL-4GY – стоимость товара 1540 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Встраиваемый светильник Arte lamp Cardani Piccolo A5941PL-4GY