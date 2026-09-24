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Уцененный товар Потолочный светильник Vitaluce V4701-1/1S, 1xE27 макс. 40Вт хорошее состояние купить с доставкой в Москве, 708349
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Уцененный товар Потолочный светильник Vitaluce V4701-1/1S, 1xE27 макс. 40Вт хорошее состояние, 708349

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Уценка
Потолочный светильник Vitaluce V4701-1/1S, 1xE27 макс. 40Вт хорошее состояние - фото 1
Уценка
Потолочный светильник Vitaluce V4701-1/1S, 1xE27 макс. 40Вт хорошее состояние - фото 2
Уценка
Потолочный светильник Vitaluce V4701-1/1S, 1xE27 макс. 40Вт хорошее состояние - фото 3
Уценка
Потолочный светильник Vitaluce V4701-1/1S, 1xE27 макс. 40Вт хорошее состояние - фото 4
Уценка
Потолочный светильник Vitaluce V4701-1/1S, 1xE27 макс. 40Вт хорошее состояние - фото 5
Уценка
Потолочный светильник Vitaluce V4701-1/1S, 1xE27 макс. 40Вт хорошее состояние - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Потолочные светильники
Причина уценки
витринный образец (заломы на абажуре)
Тип светильника
потолочный
Максимальная мощность лампы, Вт
40
Форма
Круглая
Количество ламп
1
Тип цоколя
E27
Цвет каркаса
черный, белый
  • Потолочный светильник Vitaluce V4701-1/1S, 1xE27 макс. 40Вт хорошее состояние - фото 1
  • Потолочный светильник Vitaluce V4701-1/1S, 1xE27 макс. 40Вт хорошее состояние - фото 2
  • Потолочный светильник Vitaluce V4701-1/1S, 1xE27 макс. 40Вт хорошее состояние - фото 3
  • Потолочный светильник Vitaluce V4701-1/1S, 1xE27 макс. 40Вт хорошее состояние - фото 4
  • Потолочный светильник Vitaluce V4701-1/1S, 1xE27 макс. 40Вт хорошее состояние - фото 5
  • Потолочный светильник Vitaluce V4701-1/1S, 1xE27 макс. 40Вт хорошее состояние - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%
1 195 руб.  3 983 руб. 
Начислим 20 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708349
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Потолочный светильник Vitaluce V4701-1/1S, 1xE27 макс. 40Вт хорошее состояние
1 195 руб. -70%
3 983 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
VITALUCE
Тип товара
Потолочные светильники
Причина уценки
витринный образец (заломы на абажуре)
Тип светильника
потолочный
Максимальная мощность лампы, Вт
40
Форма
Круглая
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
текстиль
Количество ламп
1
Тип цоколя
E27
Цвет каркаса
черный, белый
Цвет плафона
белый
Способ крепления
монтажная пластина
Ширина, см
40
Высота, см
128
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х41х26
Вес, кг.
1.16

Описание товара Уцененный товар Потолочный светильник Vitaluce V4701-1/1S, 1xE27 макс. 40Вт хорошее состояние

Внешний вид: хорошее состояние
Характеристики:

Количество ламп (Шт) 1
Цоколь E27
Мощность лампы (Вт)  40
Тип лампы  Накаливания
Наличие ламп Нет в комплекте
Общая мощность (Вт)  40
Площадь освещения (кв.м) 3

Комплектность: коробка, абажур, крепления, провод с патроном, документация
Причина уценки: витринный образец (заломы на абажуре)

Отзывы о товаре Уцененный товар Потолочный светильник Vitaluce V4701-1/1S, 1xE27 макс. 40Вт хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
VITALUCE
Тип товара
Потолочные светильники
Причина уценки
витринный образец (заломы на абажуре)
Тип светильника
потолочный
Максимальная мощность лампы, Вт
40
Форма
Круглая
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
текстиль
Количество ламп
1
Тип цоколя
E27
Цвет каркаса
черный, белый
Цвет плафона
белый
Способ крепления
монтажная пластина
Развернуть
Ширина, см
40
Высота, см
128
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний вид: хорошее состояние
Характеристики:
Количество ламп (Шт) 1
Цоколь E27
Мощность лампы (Вт)  40
Тип лампы  Накаливания
Наличие ламп Нет в комплекте
Общая мощность (Вт)  40
Площадь освещения (кв.м) 3

Комплектность: коробка, абажур, крепления, провод с патроном, документация
Причина уценки: витринный образец (заломы на абажуре)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Потолочный светильник Vitaluce V4701-1/1S, 1xE27 макс. 40Вт хорошее состояние - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1195 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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