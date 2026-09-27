Потолочный светильник Vitaluce V4640-2/1S, 1хGU10 макс. 35Вт 30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Потолочные светильники
Тип светильника
подвес
Стиль
арт-деко
Максимальная мощность лампы, Вт
35
Количество ламп
1
Тип цоколя
GU10
Цвет каркаса
бронзовый графит
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-60%1 860 руб. 4 695 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 555846
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Потолочные светильники
Тип светильника
подвес
Стиль
арт-деко
Максимальная мощность лампы, Вт
35
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
металл
Декоративные элементы
нет
Количество ламп
1
Тип цоколя
GU10
Цвет каркаса
бронзовый графит
Ширина, см
8
Высота, см
100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х10х10
Вес, г.
500
Описание товара Потолочный светильник Vitaluce V4640-2/1S, 1хGU10 макс. 35Вт 30
Светильник используется в жилых и промышленных помещениях. Выполнен из качественных современных материалов.
Смотрите также: Люстры, Настенные светильники, Настольные светильники, Подсветка интерьерная, Потолочные светильники, Светотехника, Фонари и переносные световые приборы, в стиле модерн
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Потолочные светильники
Тип светильника
подвес
Стиль
арт-деко
Максимальная мощность лампы, Вт
35
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
металл
Декоративные элементы
нет
Количество ламп
1
Тип цоколя
GU10
Цвет каркаса
бронзовый графит
Ширина, см
8
Развернуть
Высота, см
100
Страна производитель
Китай
Светильник используется в жилых и промышленных помещениях. Выполнен из качественных современных материалов.
Смотрите также: Люстры, Настенные светильники, Настольные светильники, Подсветка интерьерная, Потолочные светильники, Светотехника, Фонари и переносные световые приборы, в стиле модерн
Смотрите также: Люстры, Настенные светильники, Настольные светильники, Подсветка интерьерная, Потолочные светильники, Светотехника, Фонари и переносные световые приборы, в стиле модерн
Потолочный светильник Vitaluce V4640-2/1S, 1хGU10 макс. 35Вт 30 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Потолочный светильник Vitaluce V4640-2/1S, 1хGU10 макс. 35Вт 30