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Уцененный товар Люстра V5813-8/11, 11xE14 макс. 40Вт хорошее состояние купить с доставкой в Москве, 706541
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Уцененный товар Люстра V5813-8/11, 11xE14 макс. 40Вт хорошее состояние, 706541

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Люстра V5813-8/11, 11xE14 макс. 40Вт хорошее состояние - фото 1
Уценка
Люстра V5813-8/11, 11xE14 макс. 40Вт хорошее состояние - фото 2
Уценка
Люстра V5813-8/11, 11xE14 макс. 40Вт хорошее состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Люстра
Причина уценки
неоригинальная упаковка, сколы на люстре, витринный образец
Тип светильника
подвесной
Максимальная мощность лампы, Вт
40
Количество ламп
6
Тип цоколя
E14
Цвет каркаса
хром
  • Люстра V5813-8/11, 11xE14 макс. 40Вт хорошее состояние - фото 1
  • Люстра V5813-8/11, 11xE14 макс. 40Вт хорошее состояние - фото 2
  • Люстра V5813-8/11, 11xE14 макс. 40Вт хорошее состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%
13 761 руб.  45 870 руб. 
Начислим 221 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706541
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Люстра V5813-8/11, 11xE14 макс. 40Вт хорошее состояние
13 761 руб. -70%
45 870 руб.
  • Гарантия производителя: 3 месяца
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
VITALUCE
Тип товара
Люстра
Причина уценки
неоригинальная упаковка, сколы на люстре, витринный образец
Тип светильника
подвесной
Максимальная мощность лампы, Вт
40
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
хрусталь
Количество ламп
6
Тип цоколя
E14
Цвет каркаса
хром
Цвет плафона
разноцветный
Способ крепления
планка
Ширина, см
45
Высота, см
166
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.01х0.31х0.27
Вес, кг.
13.23

Описание товара Уцененный товар Люстра V5813-8/11, 11xE14 макс. 40Вт хорошее состояние

Внешний вид: хорошее состояние
Характеристики:
Тип цоколя E14
Тип лампочки (основной) Накаливания
Количество ламп 11
Мощность лампы, 40 Вт
Общая мощность, 440 Вт
Площадь освещения, 33 м2

Комплектность: коробка, люстра, 2 цепи, 2 декор.чаши, клемник, декоративные элимменты( 44 шт)
Причина уценки: неоригинальная упаковка, сколы на люстре, витринный образец

Отзывы о товаре Уцененный товар Люстра V5813-8/11, 11xE14 макс. 40Вт хорошее состояние




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
VITALUCE
Тип товара
Люстра
Причина уценки
неоригинальная упаковка, сколы на люстре, витринный образец
Тип светильника
подвесной
Максимальная мощность лампы, Вт
40
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
хрусталь
Количество ламп
6
Тип цоколя
E14
Цвет каркаса
хром
Цвет плафона
разноцветный
Способ крепления
планка
Ширина, см
45
Развернуть
Высота, см
166
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний вид: хорошее состояние
Характеристики:
Тип цоколя E14
Тип лампочки (основной) Накаливания
Количество ламп 11
Мощность лампы, 40 Вт
Общая мощность, 440 Вт
Площадь освещения, 33 м2

Комплектность: коробка, люстра, 2 цепи, 2 декор.чаши, клемник, декоративные элимменты( 44 шт)
Причина уценки: неоригинальная упаковка, сколы на люстре, витринный образец
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Люстра V5813-8/11, 11xE14 макс. 40Вт хорошее состояние – стоимость товара 13761 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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