Уцененный товар Люстра V5813-8/11, 11xE14 макс. 40Вт хорошее состояние, 706541
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Люстра
Причина уценки
неоригинальная упаковка, сколы на люстре, витринный образец
Тип светильника
подвесной
Максимальная мощность лампы, Вт
40
Количество ламп
6
Тип цоколя
E14
Цвет каркаса
хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%13 761 руб. 45 870 руб.
В наличии
Код товара: 706541
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Загружаем...
13 761 руб. -70%
45 870 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Люстра
Причина уценки
неоригинальная упаковка, сколы на люстре, витринный образец
Тип светильника
подвесной
Максимальная мощность лампы, Вт
40
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
хрусталь
Количество ламп
6
Тип цоколя
E14
Цвет каркаса
хром
Цвет плафона
разноцветный
Способ крепления
планка
Ширина, см
45
Высота, см
166
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.01х0.31х0.27
Вес, кг.
13.23
Описание товара Уцененный товар Люстра V5813-8/11, 11xE14 макс. 40Вт хорошее состояние
Характеристики:
Тип цоколя E14
Тип лампочки (основной) Накаливания
Количество ламп 11
Мощность лампы, 40 Вт
Общая мощность, 440 Вт
Площадь освещения, 33 м2
Комплектность: коробка, люстра, 2 цепи, 2 декор.чаши, клемник, декоративные элимменты( 44 шт)
Причина уценки: неоригинальная упаковка, сколы на люстре, витринный образец
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Люстра
Причина уценки
неоригинальная упаковка, сколы на люстре, витринный образец
Тип светильника
подвесной
Максимальная мощность лампы, Вт
40
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
хрусталь
Количество ламп
6
Тип цоколя
E14
Цвет каркаса
хром
Цвет плафона
разноцветный
Способ крепления
планка
Ширина, см
45
Развернуть
Высота, см
166
Страна производитель
Китай
Характеристики:
Тип цоколя E14
Тип лампочки (основной) Накаливания
Количество ламп 11
Мощность лампы, 40 Вт
Общая мощность, 440 Вт
Площадь освещения, 33 м2
Комплектность: коробка, люстра, 2 цепи, 2 декор.чаши, клемник, декоративные элимменты( 44 шт)
Причина уценки: неоригинальная упаковка, сколы на люстре, витринный образец
Уцененный товар Люстра V5813-8/11, 11xE14 макс. 40Вт хорошее состояние – стоимость товара 13761 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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