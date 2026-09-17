Фрезер Ryobi RRT1600-K
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фрезер
Мощность, Вт
1600
В кейсе
да
Глубина фрезирования
55
Регулировка скорости
Да
Максимальная скорость вращения, об/мин
26000
Уровень шума
88
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%14 000 руб. 18 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 93155
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фрезер
Максимальный размер цанги в комплекте
8
Минимальный размер цанги в комплекте
6
Поддержание постоянной скорости
нет
Мощность, Вт
1600
В кейсе
да
Глубина фрезирования
55
Регулировка скорости
Да
Минимальная скорость вращения, об/мин
10000
Максимальная скорость вращения, об/мин
26000
Плавный пуск
Да
Безключевая смена фрез
нет
Подключение пылесоса
да
Уровень шума
88
Фиксация шпинделя
да
Подсветка
нет
Ширина, см
19
Высота, см
34
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х30х26
Вес, кг.
6.5
Описание товара Фрезер Ryobi RRT1600-K
универсальный, мощность - 1600 Вт, скорость - 26000 об./мин.
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Бренд
Тип товара
Фрезер
Максимальный размер цанги в комплекте
8
Минимальный размер цанги в комплекте
6
Поддержание постоянной скорости
нет
Мощность, Вт
1600
В кейсе
да
Глубина фрезирования
55
Регулировка скорости
Да
Минимальная скорость вращения, об/мин
10000
Максимальная скорость вращения, об/мин
26000
Плавный пуск
Да
Развернуть
Безключевая смена фрез
нет
Подключение пылесоса
да
Уровень шума
88
Фиксация шпинделя
да
Подсветка
нет
Ширина, см
19
Высота, см
34
Страна производитель
Китай
универсальный, мощность - 1600 Вт, скорость - 26000 об./мин.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Нет, Компактный корпус
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Нет, Компактный корпус
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