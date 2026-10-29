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Строительный пылесос Bort BSS-1015 купить с доставкой в Москве
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Строительный пылесос Bort BSS-1015

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Строительный пылесос Bort BSS-1015
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос строительный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 690 руб. 
Начислим 541 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 77974
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Строительный пылесос Bort BSS-1015
10 690 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BORT
Тип товара
Пылесос строительный
Высота, см
40
Тип розеток
есть
Мощность, Вт
1250
Объем бака
15
Ширина, см
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х35х35
Вес, кг.
5.8

Описание товара Строительный пылесос Bort BSS-1015

Обратите внимание: на нашем сайте вы также можете купить бытовой пылесос для дома.



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Теги товара: маленькие

Отзывы о товаре Строительный пылесос Bort BSS-1015




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
BORT
Тип товара
Пылесос строительный
Высота, см
40
Тип розеток
есть
Мощность, Вт
1250
Объем бака
15
Ширина, см
30
Страна производитель
Китай
Описание

Обратите внимание: на нашем сайте вы также можете купить бытовой пылесос для дома.



Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для пневмоинструмента, Бензорезы, Виброплиты, Гидравлические прессы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, мощные, с влажной уборкой


Теги товара: маленькие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Строительный пылесос Bort BSS-1015 - по цене 10690 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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