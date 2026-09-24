Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-700
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 970 руб.
В наличии
Код товара: 711321
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Загружаем...
18 970 руб.
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Характеристики
Бренд
Высота, см
55
Тип розеток
есть
Класс пыли
M
Мощность, Вт
1600
Объем бака
30
Питание
сеть
Система очистки фильтра
автоматическая
Тип пылесборника
мешок, контейнер
Тип уборки
сухая, влажная
Ширина, см
52
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х52х36
Вес, кг.
12
Описание товара Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-700
Пылесос BORT BAX-700 является мощным и универсальным инструментом, предназначенным для эффективной сухой и влажной уборки. С его помощью можно легко справляться с различными загрязнениями, что делает его идеальным выбором как для профессионалов, так и для любителей проведения ремонтов. Этот строительный пылесос сочетает в себе высокую производительность, надежность и разнообразие функций, которые обеспечивают комфорт в процессе работы.
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Теги товара: мощные, с влажной уборкой
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Высота, см
55
Тип розеток
есть
Класс пыли
M
Мощность, Вт
1600
Объем бака
30
Питание
сеть
Система очистки фильтра
автоматическая
Тип пылесборника
мешок, контейнер
Тип уборки
сухая, влажная
Ширина, см
52
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Страна производитель
Китай
Пылесос BORT BAX-700 является мощным и универсальным инструментом, предназначенным для эффективной сухой и влажной уборки. С его помощью можно легко справляться с различными загрязнениями, что делает его идеальным выбором как для профессионалов, так и для любителей проведения ремонтов. Этот строительный пылесос сочетает в себе высокую производительность, надежность и разнообразие функций, которые обеспечивают комфорт в процессе работы.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, маленькие
Теги товара: мощные, с влажной уборкой
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, маленькие
Теги товара: мощные, с влажной уборкой
Купить Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-700 - по цене 18970 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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