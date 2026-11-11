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Jimmy Witherspoon, Ben Webster - Roots (Analogue) (0753088605710) купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jimmy Witherspoon, Ben Webster - Roots (Analogue) (0753088605710)

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Jimmy Witherspoon, Ben Webster - Roots (Analogue) (0753088605710) - фото 1
Jimmy Witherspoon, Ben Webster - Roots (Analogue) (0753088605710) - фото 2
Jimmy Witherspoon, Ben Webster - Roots (Analogue) (0753088605710) - фото 3
Jimmy Witherspoon, Ben Webster - Roots (Analogue) (0753088605710) - фото 4
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1990
Исполнитель
Jimmy Witherspoon, Ben Webster
Альбом (сингл)
ROOTS
Жанр
Soul-Blues
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Jimmy Witherspoon, Ben Webster - Roots (Analogue) (0753088605710) - фото 1
  • Jimmy Witherspoon, Ben Webster - Roots (Analogue) (0753088605710) - фото 2
  • Jimmy Witherspoon, Ben Webster - Roots (Analogue) (0753088605710) - фото 3
  • Jimmy Witherspoon, Ben Webster - Roots (Analogue) (0753088605710) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 840 руб. 
В наличии
Код товара: 755038
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Jimmy Witherspoon, Ben Webster - Roots (Analogue) (0753088605710)
5 840 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088605710]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1990
Исполнитель
Jimmy Witherspoon, Ben Webster
Альбом (сингл)
ROOTS
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
I'd Rather Drink Muddy Water, I'm Gonna Move To The Outskirts Of Town, Key To The Highway, Did You Ever, Confessin' The Blues, Nobody Knows You When You're Down And Out, Your Red Wagon, Rain Is Such A Lonesome Sound, Cherry Red, It's A Low Down Dirty Shame, Just A Dream, Webster
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
200

Описание товара Jimmy Witherspoon, Ben Webster - Roots (Analogue) (0753088605710)

…Поздравляем любителя блюза Чада Кассема с тем, что он распознал звуковую жемчужину, скрывающуюся за хорошей, но не выдающейся оригинальной записью. Кевин Грей из Cohearent Audio в очередной раз доказал, почему винил правит миром аудиофилов. По сравнению с оригинальным промо-изданием без обложки, этот релиз — это квантовый скачок вперед, с трехмерным изображением и мощным, потрясающим звуком». Запись = 10/10; Музыка = 10/10 — Деннис Д. Дэвис, Hi-Fi + выпуск 84 «Когда под именем исполнителя написано «с участием Бена Вебстера», и даже если исполнитель — блюзмен до мозга костей, вы знаете, что в его музыке будут джазовые мотивы. Если кто и смог показать неразрывную связь этих двух жанров, так это Уизерспун, который мог взять материал Билла Брунзи и заставить его звучать так, будто он был обработан Каунтом Баси. ... вы будете разрываться между тем, отнести ли это к блюзу или джазу. Купите этот альбом ради одной из лучших интерпретаций «Key to the Highway» за всю историю». — Качество звука 90 процентов — Кен Кесслер, Hi-Fi News ноябрь 2012 г. Настоящая, малоизвестная классика! Каким-то образом этот релиз 1961 года от Reprise, кажется, ускользнул от списка обязательных приобретений для аудиофилов. Это настоящая скрытая классика и невероятно тёплая запись. Небольшой состав музыкантов позволяет этим двум тяжеловесам по-настоящему раскрыться. Атмосфера непринуждённая и домашняя. В записи участвовали трубач Джеральд Уилсон, пианист Эрни Фриман, басист Ральф Гамильтон и барабанщик Джим Миллер. Альбом Roots был записан в часто недооценённой или забытой студии Radio Recorders в Голливуде, штат Калифорния. Студия, построенная в 1929 году, была одной из действительно великих — и великолепно звучащих — студий своего времени с невероятной дискографией классических произведений.

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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088605710]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1990
Исполнитель
Jimmy Witherspoon, Ben Webster
Альбом (сингл)
ROOTS
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
I'd Rather Drink Muddy Water, I'm Gonna Move To The Outskirts Of Town, Key To The Highway, Did You Ever, Confessin' The Blues, Nobody Knows You When You're Down And Out, Your Red Wagon, Rain Is Such A Lonesome Sound, Cherry Red, It's A Low Down Dirty Shame, Just A Dream, Webster
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
…Поздравляем любителя блюза Чада Кассема с тем, что он распознал звуковую жемчужину, скрывающуюся за хорошей, но не выдающейся оригинальной записью. Кевин Грей из Cohearent Audio в очередной раз доказал, почему винил правит миром аудиофилов. По сравнению с оригинальным промо-изданием без обложки, этот релиз — это квантовый скачок вперед, с трехмерным изображением и мощным, потрясающим звуком». Запись = 10/10; Музыка = 10/10 — Деннис Д. Дэвис, Hi-Fi + выпуск 84 «Когда под именем исполнителя написано «с участием Бена Вебстера», и даже если исполнитель — блюзмен до мозга костей, вы знаете, что в его музыке будут джазовые мотивы. Если кто и смог показать неразрывную связь этих двух жанров, так это Уизерспун, который мог взять материал Билла Брунзи и заставить его звучать так, будто он был обработан Каунтом Баси. ... вы будете разрываться между тем, отнести ли это к блюзу или джазу. Купите этот альбом ради одной из лучших интерпретаций «Key to the Highway» за всю историю». — Качество звука 90 процентов — Кен Кесслер, Hi-Fi News ноябрь 2012 г. Настоящая, малоизвестная классика! Каким-то образом этот релиз 1961 года от Reprise, кажется, ускользнул от списка обязательных приобретений для аудиофилов. Это настоящая скрытая классика и невероятно тёплая запись. Небольшой состав музыкантов позволяет этим двум тяжеловесам по-настоящему раскрыться. Атмосфера непринуждённая и домашняя. В записи участвовали трубач Джеральд Уилсон, пианист Эрни Фриман, басист Ральф Гамильтон и барабанщик Джим Миллер. Альбом Roots был записан в часто недооценённой или забытой студии Radio Recorders в Голливуде, штат Калифорния. Студия, построенная в 1929 году, была одной из действительно великих — и великолепно звучащих — студий своего времени с невероятной дискографией классических произведений.
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Jimmy Witherspoon, Ben Webster - Roots (Analogue) (0753088605710) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5840 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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