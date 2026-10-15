Avantasia - The Metal Opera Pt.2 (coloured) (4255698502183) виниловая пластинка
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Описание товара Avantasia - The Metal Opera Pt.2 (coloured) (4255698502183) виниловая пластинка
"The Metal Opera Pt.II" - второй полноформатный альбом немецкого суперпроекта Avantasia, созданного Тобиасом Замметом, первоначально выпущенный в 2002 году. Это концептуальный альбом и метал-опера. Композиции продолжают сюжетную линию, начатую в "The Metal Opera", с участием тех же персонажей. Материал для обоих альбомов создавался в течение года, начиная с последнего квартала 1998 года, а их запись и продюсирование проходили с октября 1999-го по июнь 2000 года; при этом работа прерывалась на несколько недель, чтобы Заммет мог заняться продюсированием альбома "The Savage Poetry" для своей другой группы - Edguy.
Avantasia - немецкий музыкальный проект в жанре пауэр-метал, созданный Тобиасом Замметом, вокалистом группы Edguy. Avantasia постоянно записывает концептуальные альбомы с участием множества вокалистов и музыкантов из других групп. Название Avantasia проект получил в честь сказочной страны из одноимённой рок-оперы, выпущенной Замметом в 2001 году. Это слово появилось при слиянии слов "Авалон" и "Фантазия" и по словам Тобиаса, означает "Мир, недоступный человеческому воображению".
Треклист
- The Seven Angels
- No Return
- The Looking Glass
- In Quest For
- The Final Sacrifice
- Neverland
- Anywhere
- Chalise Of Agony
- Memory
- Into The Unknown
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"The Metal Opera Pt.II" - второй полноформатный альбом немецкого суперпроекта Avantasia, созданного Тобиасом Замметом, первоначально выпущенный в 2002 году. Это концептуальный альбом и метал-опера. Композиции продолжают сюжетную линию, начатую в "The Metal Opera", с участием тех же персонажей. Материал для обоих альбомов создавался в течение года, начиная с последнего квартала 1998 года, а их запись и продюсирование проходили с октября 1999-го по июнь 2000 года; при этом работа прерывалась на несколько недель, чтобы Заммет мог заняться продюсированием альбома "The Savage Poetry" для своей другой группы - Edguy.
Avantasia - немецкий музыкальный проект в жанре пауэр-метал, созданный Тобиасом Замметом, вокалистом группы Edguy. Avantasia постоянно записывает концептуальные альбомы с участием множества вокалистов и музыкантов из других групп. Название Avantasia проект получил в честь сказочной страны из одноимённой рок-оперы, выпущенной Замметом в 2001 году. Это слово появилось при слиянии слов "Авалон" и "Фантазия" и по словам Тобиаса, означает "Мир, недоступный человеческому воображению".
Треклист
- The Seven Angels
- No Return
- The Looking Glass
- In Quest For
- The Final Sacrifice
- Neverland
- Anywhere
- Chalise Of Agony
- Memory
- Into The Unknown
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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