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Avantasia - The Metal Opera Pt.2 (coloured) (4255698502183) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Avantasia - The Metal Opera Pt.2 (coloured) (4255698502183) виниловая пластинка

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Avantasia - The Metal Opera Pt.2 (coloured) (4255698502183) виниловая пластинка - фото 1
Avantasia - The Metal Opera Pt.2 (coloured) (4255698502183) виниловая пластинка - фото 2
Avantasia - The Metal Opera Pt.2 (coloured) (4255698502183) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Avantasia
Альбом (сингл)
The Metal Opera Pt.2
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
синий, голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Avantasia - The Metal Opera Pt.2 (coloured) (4255698502183) виниловая пластинка - фото 1
  • Avantasia - The Metal Opera Pt.2 (coloured) (4255698502183) виниловая пластинка - фото 2
  • Avantasia - The Metal Opera Pt.2 (coloured) (4255698502183) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 752570
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Характеристики

Бренд
Reaper
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Reaper
Barcode
[4255698502183]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Avantasia
Альбом (сингл)
The Metal Opera Pt.2
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
The Seven Angels, No Return, The Looking Glass, In Quest For, The Final Sacrifice, Neverland, Anywhere, Chalise Of Agony, Memory, Into The Unknown
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий, голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Avantasia - The Metal Opera Pt.2 (coloured) (4255698502183) виниловая пластинка

"The Metal Opera Pt.II" - второй полноформатный альбом немецкого суперпроекта Avantasia, созданного Тобиасом Замметом, первоначально выпущенный в 2002 году. Это концептуальный альбом и метал-опера. Композиции продолжают сюжетную линию, начатую в "The Metal Opera", с участием тех же персонажей. Материал для обоих альбомов создавался в течение года, начиная с последнего квартала 1998 года, а их запись и продюсирование проходили с октября 1999-го по июнь 2000 года; при этом работа прерывалась на несколько недель, чтобы Заммет мог заняться продюсированием альбома "The Savage Poetry" для своей другой группы - Edguy.

Avantasia - немецкий музыкальный проект в жанре пауэр-метал, созданный Тобиасом Замметом, вокалистом группы Edguy. Avantasia постоянно записывает концептуальные альбомы с участием множества вокалистов и музыкантов из других групп. Название Avantasia проект получил в честь сказочной страны из одноимённой рок-оперы, выпущенной Замметом в 2001 году. Это слово появилось при слиянии слов "Авалон" и "Фантазия" и по словам Тобиаса, означает "Мир, недоступный человеческому воображению".

Треклист

  • The Seven Angels
  • No Return
  • The Looking Glass
  • In Quest For
  • The Final Sacrifice
  • Neverland
  • Anywhere
  • Chalise Of Agony
  • Memory
  • Into The Unknown

Отзывы о товаре Avantasia - The Metal Opera Pt.2 (coloured) (4255698502183) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Reaper
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Reaper
Barcode
[4255698502183]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Avantasia
Альбом (сингл)
The Metal Opera Pt.2
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
The Seven Angels, No Return, The Looking Glass, In Quest For, The Final Sacrifice, Neverland, Anywhere, Chalise Of Agony, Memory, Into The Unknown
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий, голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Описание

"The Metal Opera Pt.II" - второй полноформатный альбом немецкого суперпроекта Avantasia, созданного Тобиасом Замметом, первоначально выпущенный в 2002 году. Это концептуальный альбом и метал-опера. Композиции продолжают сюжетную линию, начатую в "The Metal Opera", с участием тех же персонажей. Материал для обоих альбомов создавался в течение года, начиная с последнего квартала 1998 года, а их запись и продюсирование проходили с октября 1999-го по июнь 2000 года; при этом работа прерывалась на несколько недель, чтобы Заммет мог заняться продюсированием альбома "The Savage Poetry" для своей другой группы - Edguy.

Avantasia - немецкий музыкальный проект в жанре пауэр-метал, созданный Тобиасом Замметом, вокалистом группы Edguy. Avantasia постоянно записывает концептуальные альбомы с участием множества вокалистов и музыкантов из других групп. Название Avantasia проект получил в честь сказочной страны из одноимённой рок-оперы, выпущенной Замметом в 2001 году. Это слово появилось при слиянии слов "Авалон" и "Фантазия" и по словам Тобиаса, означает "Мир, недоступный человеческому воображению".

Треклист

  • The Seven Angels
  • No Return
  • The Looking Glass
  • In Quest For
  • The Final Sacrifice
  • Neverland
  • Anywhere
  • Chalise Of Agony
  • Memory
  • Into The Unknown
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