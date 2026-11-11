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The Velvet Underground - Collected (coloured) (0602488533881) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Velvet Underground - Collected (coloured) (0602488533881) виниловая пластинка

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 700 руб. 
В наличии
Код товара: 754991
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The Velvet Underground - Collected (coloured) (0602488533881) виниловая пластинка
4 700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
200

Описание товара The Velvet Underground - Collected (coloured) (0602488533881) виниловая пластинка

The Velvet Underground - Collected (coloured) (0602488533881) виниловая пластинка

Отзывы о товаре The Velvet Underground - Collected (coloured) (0602488533881) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
The Velvet Underground - Collected (coloured) (0602488533881) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Velvet Underground - Collected (coloured) (0602488533881) виниловая пластинка - стоимость товара 4700 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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