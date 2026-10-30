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Трест, Который Лопнул (LP) купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Трест, Который Лопнул (LP)

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 720 руб. 
В наличии
Код товара: 754228
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Трест, Который Лопнул (LP)
2 720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
200

Описание товара Трест, Который Лопнул (LP)

Трест, Который Лопнул (LP)

Отзывы о товаре Трест, Который Лопнул (LP)




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Трест, Который Лопнул (LP)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Трест, Который Лопнул (LP) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2720 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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