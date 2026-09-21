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John Coltrane - Blue Train (Clear) (8435723701743) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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John Coltrane - Blue Train (Clear) (8435723701743) виниловая пластинка

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John Coltrane - Blue Train (Clear) (8435723701743) виниловая пластинка - фото 1
John Coltrane - Blue Train (Clear) (8435723701743) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
BLUE TRAIN
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • John Coltrane - Blue Train (Clear) (8435723701743) виниловая пластинка - фото 1
  • John Coltrane - Blue Train (Clear) (8435723701743) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712254
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Характеристики

Бренд
WaxTime
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WaxTime
Barcode
[8435723701743]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
BLUE TRAIN
Жанр
Jazz
Трек-лист
Blue Train, Moment's Notice, Locomotion, I'm Old Fashioned, Lazy Bird
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300

Описание товара John Coltrane - Blue Train (Clear) (8435723701743) виниловая пластинка

Студийный альбом Джона Колтрейна, выпущенный в январе 1958 года на лейбле Blue Note Records. Записанный в студии Van Gelder Studio в Хакенсаке, штат Нью-Джерси, это единственная запись Blue Note, сделанная Колтрейном в качестве руководителя сессии. Он был признан золотым рекордом RIAA.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре John Coltrane - Blue Train (Clear) (8435723701743) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WaxTime
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WaxTime
Barcode
[8435723701743]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
BLUE TRAIN
Жанр
Jazz
Трек-лист
Blue Train, Moment's Notice, Locomotion, I'm Old Fashioned, Lazy Bird
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Описание
Студийный альбом Джона Колтрейна, выпущенный в январе 1958 года на лейбле Blue Note Records. Записанный в студии Van Gelder Studio в Хакенсаке, штат Нью-Джерси, это единственная запись Blue Note, сделанная Колтрейном в качестве руководителя сессии. Он был признан золотым рекордом RIAA.


Теги товара: Limited Edition
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