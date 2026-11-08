Уцененный товар Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40 (RLL42SDA) уцененный, 752949
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Робот-пылесос
Мощность всасывания
13000 Па
Емкость пылесборника
0.47 л
Кол-во насадок в комплекте
2
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
функция полотера, уборка влажной тканью
Работа в системе «Умный дом»
Amazon Alexa, Google Home
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%21 490 руб. 26 860 руб.
В наличии
Код товара: 752949
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
21 490 руб. -20%
26 860 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Робот-пылесос
Мощность всасывания
13000 Па
Емкость пылесборника
0.47 л
Кол-во насадок в комплекте
2
Уровень шума, дБ
68
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
функция полотера, уборка влажной тканью
Работа в системе «Умный дом»
Amazon Alexa, Google Home
Датчики
датчик перепада высоты, датчик края, датчик ковра, линейный лазерный датчик
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Потребляемая мощность, Вт
75
Время зарядки, мин
360
Площадь уборки на полном заряде аккумуляторов, кв.м
145
Ширина робота-пылесоса, мм
350
Ширина базовой станции, мм
126
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х46х38
Вес, кг.
10.5
Описание товара Уцененный товар Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40 (RLL42SDA) уцененный
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка , документы, станция, робот-пылесос , кабель, насадки Причина уценки : следы эксплуатации ( демо версия) пыль в фильтре , потертости , после ремонта ( замена насоса для подачи воды, Акт приложен)
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Робот-пылесос
Мощность всасывания
13000 Па
Емкость пылесборника
0.47 л
Кол-во насадок в комплекте
2
Уровень шума, дБ
68
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
функция полотера, уборка влажной тканью
Работа в системе «Умный дом»
Amazon Alexa, Google Home
Датчики
датчик перепада высоты, датчик края, датчик ковра, линейный лазерный датчик
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Развернуть
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Потребляемая мощность, Вт
75
Время зарядки, мин
360
Площадь уборки на полном заряде аккумуляторов, кв.м
145
Ширина робота-пылесоса, мм
350
Ширина базовой станции, мм
126
Страна производитель
Китай
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка , документы, станция, робот-пылесос , кабель, насадки Причина уценки : следы эксплуатации ( демо версия) пыль в фильтре , потертости , после ремонта ( замена насоса для подачи воды, Акт приложен)
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Dreame, Xiaomi, с Алисой, белые
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Dreame, Xiaomi, с Алисой, белые
Уцененный товар Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40 (RLL42SDA) уцененный - купить по цене 21490 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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