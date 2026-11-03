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Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra (RLL94CE) White купить с доставкой в Москве
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Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra (RLL94CE) White

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Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra (RLL94CE) White - фото 1
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra (RLL94CE) White - фото 2
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra (RLL94CE) White - фото 3
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra (RLL94CE) White - фото 4
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra (RLL94CE) White - фото 5
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra (RLL94CE) White - фото 6
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra (RLL94CE) White - фото 7
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra (RLL94CE) White - фото 8
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra (RLL94CE) White - фото 9
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra (RLL94CE) White - фото 10
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra (RLL94CE) White - фото 11
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra (RLL94CE) White - фото 12
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra (RLL94CE) White - фото 13
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra (RLL94CE) White - фото 14
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra (RLL94CE) White - фото 15
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra (RLL94CE) White - фото 16
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra (RLL94CE) White - фото 17
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra (RLL94CE) White - фото 18
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra (RLL94CE) White - фото 19
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra (RLL94CE) White - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность всасывания, Вт
19500 Па
Емкость пылесборника
0.395 л
Кол-во насадок в комплекте
2
Основной цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Работа в системе «Умный дом»
Amazon Alexa, Google Home, Умный дом Яндекса, Dreamehome
Продолжительность автономной уборки, мин
210
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra (RLL94CE) White - фото 1
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra (RLL94CE) White - фото 2
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra (RLL94CE) White - фото 3
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra (RLL94CE) White - фото 4
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra (RLL94CE) White - фото 5
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra (RLL94CE) White - фото 6
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra (RLL94CE) White - фото 7
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra (RLL94CE) White - фото 8
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra (RLL94CE) White - фото 9
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra (RLL94CE) White - фото 10
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra (RLL94CE) White - фото 11
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra (RLL94CE) White - фото 12
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra (RLL94CE) White - фото 13
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra (RLL94CE) White - фото 14
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra (RLL94CE) White - фото 15
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra (RLL94CE) White - фото 16
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra (RLL94CE) White - фото 17
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra (RLL94CE) White - фото 18
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra (RLL94CE) White - фото 19
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra (RLL94CE) White - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
55 990 руб. 
Начислим 1478 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719871
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra (RLL94CE) White
55 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Dreame
Мощность всасывания, Вт
19500 Па
Емкость пылесборника
0.395 л
Кол-во насадок в комплекте
2
Уровень шума, дБ
70
Комплектация
документация, инструмент для очистки, кабель питания, мешок для пыли х 2 шт, моющее средство, станция самоочистки, удлинитель рампы базовой станции
Основной цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Работа в системе «Умный дом»
Amazon Alexa, Google Home, Умный дом Яндекса, Dreamehome
Датчики
DTOF, датчик края, датчик обнаружения ковров, датчик обнаружения стен, датчик перепада высоты, датчик пыли
Станция самоочистки
есть
Объем пылесборника станции, мл
3200
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
6400
Продолжительность автономной уборки, мин
210
Время зарядки, мин
270
Ширина робота-пылесоса, мм
352
Ширина базовой станции, мм
340
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х45х43
Вес, кг.
15

Описание товара Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra (RLL94CE) White

Dreame L50 Ultra уникальный помощник по дому оснащен мощным бесщёточным двигателем TurboForce шестого поколения, который обеспечивает впечатляющую силу всасывания до 19 500 Па. Благодаря этому Dreame L50 Ultra легко справляется с уборкой различных видов мусора, включая шерсть и песок, даже в труднодоступных местах, таких как стыки между ламинатом.

Отзывы о товаре Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra (RLL94CE) White




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Dreame
Мощность всасывания, Вт
19500 Па
Емкость пылесборника
0.395 л
Кол-во насадок в комплекте
2
Уровень шума, дБ
70
Комплектация
документация, инструмент для очистки, кабель питания, мешок для пыли х 2 шт, моющее средство, станция самоочистки, удлинитель рампы базовой станции
Основной цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Работа в системе «Умный дом»
Amazon Alexa, Google Home, Умный дом Яндекса, Dreamehome
Датчики
DTOF, датчик края, датчик обнаружения ковров, датчик обнаружения стен, датчик перепада высоты, датчик пыли
Станция самоочистки
есть
Развернуть
Объем пылесборника станции, мл
3200
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
6400
Продолжительность автономной уборки, мин
210
Время зарядки, мин
270
Ширина робота-пылесоса, мм
352
Ширина базовой станции, мм
340
Страна производитель
Китай
Описание
Dreame L50 Ultra уникальный помощник по дому оснащен мощным бесщёточным двигателем TurboForce шестого поколения, который обеспечивает впечатляющую силу всасывания до 19 500 Па. Благодаря этому Dreame L50 Ultra легко справляется с уборкой различных видов мусора, включая шерсть и песок, даже в труднодоступных местах, таких как стыки между ламинатом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra (RLL94CE) White - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 55990 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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