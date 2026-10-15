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Adele - 30 (coloured) (0194399432310) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Adele - 30 (coloured) (0194399432310) виниловая пластинка

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Adele - 30 (coloured) (0194399432310) виниловая пластинка - фото 1
Adele - 30 (coloured) (0194399432310) виниловая пластинка - фото 2
Adele - 30 (coloured) (0194399432310) виниловая пластинка - фото 3
Adele - 30 (coloured) (0194399432310) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Adele
Альбом (сингл)
30
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Funk, Jazz, Soul
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Adele - 30 (coloured) (0194399432310) виниловая пластинка - фото 1
  • Adele - 30 (coloured) (0194399432310) виниловая пластинка - фото 2
  • Adele - 30 (coloured) (0194399432310) виниловая пластинка - фото 3
  • Adele - 30 (coloured) (0194399432310) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 752565
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Характеристики

Бренд
Columbia Records
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Columbia Records
Barcode
[0194399432310]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Adele
Альбом (сингл)
30
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Funk, Jazz, Soul
Трек-лист
Strangers By Nature, Easy On Me, My Little Love, Cry Your Heart Out, Oh My God, Can I Get It, I Drink Wine, All Night Parking (Interlude), Woman Like Me, Hold On, To Be Loved, Love Is A Game
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Adele - 30 (coloured) (0194399432310) виниловая пластинка

«30» — четвёртый студийный альбом Адель, выпущенный в 2021 году. Название отсылает к возрасту, в котором певица начала работать над материалом.

Треклист

  • Strangers By Nature
  • Easy On Me
  • My Little Love
  • Cry Your Heart Out
  • Oh My God
  • Can I Get It
  • I Drink Wine
  • All Night Parking (Interlude)
  • Woman Like Me
  • Hold On
  • To Be Loved
  • Love Is A Game



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Adele - 30 (coloured) (0194399432310) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Columbia Records
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Columbia Records
Barcode
[0194399432310]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Adele
Альбом (сингл)
30
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Funk, Jazz, Soul
Трек-лист
Strangers By Nature, Easy On Me, My Little Love, Cry Your Heart Out, Oh My God, Can I Get It, I Drink Wine, All Night Parking (Interlude), Woman Like Me, Hold On, To Be Loved, Love Is A Game
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание

«30» — четвёртый студийный альбом Адель, выпущенный в 2021 году. Название отсылает к возрасту, в котором певица начала работать над материалом.

Треклист

  • Strangers By Nature
  • Easy On Me
  • My Little Love
  • Cry Your Heart Out
  • Oh My God
  • Can I Get It
  • I Drink Wine
  • All Night Parking (Interlude)
  • Woman Like Me
  • Hold On
  • To Be Loved
  • Love Is A Game


Теги товара: Цветной винил
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