Adele - 30 (coloured) (0194399432310) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Adele
Альбом (сингл)
30
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Funk, Jazz, Soul
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 752565
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Характеристики
Бренд
Columbia Records
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Columbia Records
Barcode
[0194399432310]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Adele
Альбом (сингл)
30
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Funk, Jazz, Soul
Трек-лист
Strangers By Nature, Easy On Me, My Little Love, Cry Your Heart Out, Oh My God, Can I Get It, I Drink Wine, All Night Parking (Interlude), Woman Like Me, Hold On, To Be Loved, Love Is A Game
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Adele - 30 (coloured) (0194399432310) виниловая пластинка
«30» — четвёртый студийный альбом Адель, выпущенный в 2021 году. Название отсылает к возрасту, в котором певица начала работать над материалом.
Треклист
- Strangers By Nature
- Easy On Me
- My Little Love
- Cry Your Heart Out
- Oh My God
- Can I Get It
- I Drink Wine
- All Night Parking (Interlude)
- Woman Like Me
- Hold On
- To Be Loved
- Love Is A Game
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Columbia Records
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Columbia Records
Barcode
[0194399432310]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Adele
Альбом (сингл)
30
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Funk, Jazz, Soul
Трек-лист
Strangers By Nature, Easy On Me, My Little Love, Cry Your Heart Out, Oh My God, Can I Get It, I Drink Wine, All Night Parking (Interlude), Woman Like Me, Hold On, To Be Loved, Love Is A Game
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
«30» — четвёртый студийный альбом Адель, выпущенный в 2021 году. Название отсылает к возрасту, в котором певица начала работать над материалом.
Треклист
- Strangers By Nature
- Easy On Me
- My Little Love
- Cry Your Heart Out
- Oh My God
- Can I Get It
- I Drink Wine
- All Night Parking (Interlude)
- Woman Like Me
- Hold On
- To Be Loved
- Love Is A Game
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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