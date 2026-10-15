Gillan - Future Shock (coloured) (5014797912588) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Gillan
Альбом (сингл)
Future Shock
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий, розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 752562
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Характеристики
Бренд
Demon
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
DEMON
Barcode
[5014797912588]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Gillan
Альбом (сингл)
Future Shock
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Future Shock, Nightride Out Of Phoenix, (The Ballad Of) The Lucitania Express, No Laughing In Heaven, Sacre Bleu, New Orleans, Bite The Bullet, If I Sing Softly, Don't Want The Truth, For Your Dreams, Trouble, Your Sister's On My List, Mutually Assured Destruction, The Maelstrom, Take A Hold Of Yourself, One For The Road, Lucille, Bad News
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий, розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Gillan - Future Shock (coloured) (5014797912588) виниловая пластинка
Треклист
- Future Shock
- Nightride Out Of Phoenix
- (The Ballad Of) The Lucitania Express
- No Laughing In Heaven
- Sacre Bleu
- New Orleans
- Bite The Bullet
- If I Sing Softly
- Don't Want The Truth
- For Your Dreams
- Trouble
- Your Sister's On My List
- Mutually Assured Destruction
- The Maelstrom
- Take A Hold Of Yourself
- One For The Road
- Lucille
- Bad News
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Demon
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
DEMON
Barcode
[5014797912588]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Gillan
Альбом (сингл)
Future Shock
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Future Shock, Nightride Out Of Phoenix, (The Ballad Of) The Lucitania Express, No Laughing In Heaven, Sacre Bleu, New Orleans, Bite The Bullet, If I Sing Softly, Don't Want The Truth, For Your Dreams, Trouble, Your Sister's On My List, Mutually Assured Destruction, The Maelstrom, Take A Hold Of Yourself, One For The Road, Lucille, Bad News
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий, розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Треклист
- Future Shock
- Nightride Out Of Phoenix
- (The Ballad Of) The Lucitania Express
- No Laughing In Heaven
- Sacre Bleu
- New Orleans
- Bite The Bullet
- If I Sing Softly
- Don't Want The Truth
- For Your Dreams
- Trouble
- Your Sister's On My List
- Mutually Assured Destruction
- The Maelstrom
- Take A Hold Of Yourself
- One For The Road
- Lucille
- Bad News
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Gillan - Future Shock (coloured) (5014797912588) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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