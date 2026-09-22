Ost - Vikings Ii (Trevor Morris) (Coloured) (8719262037496) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ost - Vikings Ii (Trevor Morris) (Coloured) (8719262037496) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: War Is Coming, Battle Of Brothers, Bjorn's Choice, Vikings Return Home, Rollo's Trial, Ragnar Says Goodbye To Gyda, Rollo Tries To Regain Ragnar's Trust, Vikings Attacked, Jarl Borg Attacks Kattegat, Ragnar Reunites With Family, Ragnar, Bjorn Sneak Into Kattegat, Battle For Kattegat, Jarl Borg And Ragnar Make Peace, Aslaug In Pain, Ragnar Describes The Blood Eagle, Ragnar Meets Ingstad, Aslaug Gives Birth, Athelwulf Is Ambushed, Athelstan Translates Scrolls, Vikings Retreat, Vikings Mourn Their Dead, Porunn's Metaphorical Swim, Horik Propositions Floki, Horik Asks Floki To Kill, Horik Watches Game, Feeding Rollo Poison Mushrooms, Erlendur Shown Sword Of Kings, Horik's Forces Attack, Killing Horik - King Ragnar
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Теги товара: Кинематограф
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Теги товара: Кинематограф
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