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Аэрогриль Hyundai HYF-9900 12л 2800Вт серый купить с доставкой в Москве
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Аэрогриль Hyundai HYF-9900 12л 2800Вт серый

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 750 руб. 
В наличии
Код товара: 751249
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Аэрогриль Hyundai HYF-9900 12л 2800Вт серый
11 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Вес, кг.
12.84

Описание товара Аэрогриль Hyundai HYF-9900 12л 2800Вт серый

Аэрогриль Hyundai HYF-9900 12л 2800Вт серый

Отзывы о товаре Аэрогриль Hyundai HYF-9900 12л 2800Вт серый




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Описание
Аэрогриль Hyundai HYF-9900 12л 2800Вт серый
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аэрогриль Hyundai HYF-9900 12л 2800Вт серый - по цене 11750 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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