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Тепловентилятор Engy KRP-3 Black купить с доставкой в Москве
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Тепловентилятор Engy KRP-3 Black

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Тепловентилятор Engy KRP-3 Black - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип установки
напольный
Тип нагревательного элемента
керамический
Мощность, Вт
1500
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
15
  • Тепловентилятор Engy KRP-3 Black - фото 1
  • Тепловентилятор Engy KRP-3 Black - фото 2
  • Тепловентилятор Engy KRP-3 Black - фото 3
  • Тепловентилятор Engy KRP-3 Black - фото 4
  • Тепловентилятор Engy KRP-3 Black - фото 5
  • Тепловентилятор Engy KRP-3 Black - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 750315
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Характеристики

Бренд
Engy
Тип установки
напольный
Тип нагревательного элемента
керамический
Мощность, Вт
1500
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
15
Напряжение
220-230 В
Термостат
да
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Тепловентилятор Engy KRP-3 Black

Тепловентилятор Engy KRP-3 выполнен в термостойком черном корпусе. Нескользящие ножки на основании обеспечивают устойчивое расположение на полу. Керамический нагревательный элемент мощностью 1500 Вт равномерно распределяет тепло в пространстве помещения и не сжигает кислород. Модель Engy KRP-3 рассчитана на обслуживание площади до 20 м?. С помощью поворотного механизма регулируется мощность обогрева. Благодаря термостату прибор постоянно поддерживает температуру на заданном уровне. Режим без нагрева может использоваться для вентиляции воздуха в помещении. В тепловентиляторе реализована система безопасности с технологиями автоматического отключения при опрокидывании и перегреве.

Отзывы о товаре Тепловентилятор Engy KRP-3 Black




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Характеристики
Бренд
Engy
Тип установки
напольный
Тип нагревательного элемента
керамический
Мощность, Вт
1500
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
15
Напряжение
220-230 В
Термостат
да
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Описание
Тепловентилятор Engy KRP-3 выполнен в термостойком черном корпусе. Нескользящие ножки на основании обеспечивают устойчивое расположение на полу. Керамический нагревательный элемент мощностью 1500 Вт равномерно распределяет тепло в пространстве помещения и не сжигает кислород. Модель Engy KRP-3 рассчитана на обслуживание площади до 20 м?. С помощью поворотного механизма регулируется мощность обогрева. Благодаря термостату прибор постоянно поддерживает температуру на заданном уровне. Режим без нагрева может использоваться для вентиляции воздуха в помещении. В тепловентиляторе реализована система безопасности с технологиями автоматического отключения при опрокидывании и перегреве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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