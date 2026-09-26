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Конвектор электрический Engy EN-500 Modern купить с доставкой в Москве
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Конвектор электрический Engy EN-500 Modern

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Конвектор электрический Engy EN-500 Modern - фото 1
Конвектор электрический Engy EN-500 Modern - фото 2
Конвектор электрический Engy EN-500 Modern - фото 3
Конвектор электрический Engy EN-500 Modern - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвектор
  • Конвектор электрический Engy EN-500 Modern - фото 1
  • Конвектор электрический Engy EN-500 Modern - фото 2
  • Конвектор электрический Engy EN-500 Modern - фото 3
  • Конвектор электрический Engy EN-500 Modern - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 750301
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Характеристики

Бренд
Engy
Тип товара
Конвектор
Комплектация
Ножки, упаковка
Мощность обогрева
500 Вт
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
нет
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный
Длина провода, м
1
Колеса для транспортировки
Нет
С пультом управления
Нет
Рекомендуемая площадь обогрева
10 м2
Влагозащита
Нет
Страна производитель
Россия
Вес, г.
5

Описание товара Конвектор электрический Engy EN-500 Modern

Engy EN-500 Modern - конвектор, предназначенный для обогрева различных помещений. Чаще всего используется в офисах, однако отлично подойдет и для домашнего применения. Он отличается особой продуктивностью работы. В отличие от обычного обогревателя, конвектор не только греет помещение, но и распределяет тепло на максимальную площадь. Engy EN-500 имеет гибкие настройки мощности. Кроме того, данный конвектор достаточно экономен. Он имеет дополнительную защиту от перегрева, что делает его безопасным. Производитель гарантирует высокое качество товара.

Отзывы о товаре Конвектор электрический Engy EN-500 Modern




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Характеристики
Бренд
Engy
Тип товара
Конвектор
Комплектация
Ножки, упаковка
Мощность обогрева
500 Вт
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
нет
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный
Длина провода, м
1
Колеса для транспортировки
Нет
С пультом управления
Нет
Развернуть
Рекомендуемая площадь обогрева
10 м2
Влагозащита
Нет
Страна производитель
Россия
Описание
Engy EN-500 Modern - конвектор, предназначенный для обогрева различных помещений. Чаще всего используется в офисах, однако отлично подойдет и для домашнего применения. Он отличается особой продуктивностью работы. В отличие от обычного обогревателя, конвектор не только греет помещение, но и распределяет тепло на максимальную площадь. Engy EN-500 имеет гибкие настройки мощности. Кроме того, данный конвектор достаточно экономен. Он имеет дополнительную защиту от перегрева, что делает его безопасным. Производитель гарантирует высокое качество товара.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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