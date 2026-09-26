Конвектор электрический Engy EN-1500 Modern
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Характеристики
Описание товара Конвектор электрический Engy EN-1500 Modern
Представьте, как с наступлением первых осенних холодов в вашем доме сохраняется комфортная и уютная атмосфера. Конвектор Engy EN-1500 Modern станет надежным источником тепла, который быстро и эффективно создаст идеальный микроклимат в помещении. Его работа основана на природном принципе конвекции воздуха: холодный воздух естественным образом поступает в нижнюю часть прибора, прогревается внутри и, став легче, поднимается вверх, обеспечивая равномерное и мягкое распределение тепла по всей комнате. Этот процесс позволяет избежать резких перепадов температуры и сквозняков, даря вам чувство свежести и комфорта. Мощность обогрева устройства составляет 1500 Вт, что делает его идеальным выбором для помещений площадью до 20 квадратных метров. Будь то спальня, гостиная или кабинет, вы всегда можете рассчитывать на быстрое достижение приятной температуры. Для большей гибкости и экономии энергии конвектор оснащен регулировкой мощности. Вы можете выбрать один из двух уровней: 750 Вт для умеренного подогрева в межсезонье или 1500 Вт для интенсивного обогрева в морозные дни. Эта функция не только помогает создать оптимальные условия, но и способствует разумному потреблению электроэнергии. Неотъемлемой частью комфорта является поддержание стабильной температуры, и с этой задачей превосходно справляется встроенный термостат. Он постоянно отслеживает температуру в комнате и автоматически отключает или включает нагрев, предотвращая перегревы и лишние энергозатраты. Вам больше не нужно постоянно следить за работой обогревателя — просто установите нужный режим, и конвектор будет самостоятельно поддерживать уют. Управление прибором — механическое, что делает его невероятно простым и интуитивно понятным. С ним легко разберется любой член семьи, а надежность такой системы не вызывает сомнений. Конвектор Engy EN-1500 Modern отличается продуманной универсальностью. Вы можете выбрать наиболее подходящий способ установки: использовать напольный вариант, задействуя удобные и устойчивые ножки, входящие в комплект, или закрепить прибор на стене, чтобы сэкономить пространство и создать аккуратный интерьер. Лаконичный дизайн в классическом белом цвете позволяет устройству гармонично вписаться в любую обстановку, не привлекая к себе излишнего внимания. Безопасность использования является приоритетом, что подтверждает стандарт защиты корпуса IP20, обеспечивающий надежную работу в домашних условиях.
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, энергосберегающие, 1000 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
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