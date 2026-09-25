Конвектор электрический Royal Thermo Capella RCHC/M-502
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Характеристики
Тип товара
Конвектор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 590 руб.
В наличии
Код товара: 749672
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3 590 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Конвектор
Комплектация
Конвектор электрический - 1шт.
Мощность обогрева
500 Вт
Напряжение
220-240 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
нет
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный/настенный
Длина провода, м
1.2
Колеса для транспортировки
Да
С пультом управления
Нет
Рекомендуемая площадь обогрева
5 м2
Влагозащита
Да
Страна производитель
Россия
Вес, г.
5
Описание товара Конвектор электрический Royal Thermo Capella RCHC/M-502
Конвектор Royal Thermo — практичное решение для комфортного обогрева дома, квартиры или рабочего пространства. Механический термостат и регулировка температуры позволяют легко настроить подходящий уровень тепла без сложного управления. Модель можно установить на стену или разместить на полу. Колёса для транспортировки и вес 3,3 кг делают перемещение удобным, а провод длиной 1,2 м помогает выбрать подходящее место для установки. Влагозащита расширяет возможности использования конвектора, а питание от сети 220–240 В подходит для стандартной электросети. Надёжное механическое управление — без пульта и таймера, только понятная настройка температуры.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Теги товара: энергосберегающие
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Бренд
Тип товара
Конвектор
Комплектация
Конвектор электрический - 1шт.
Мощность обогрева
500 Вт
Напряжение
220-240 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
нет
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный/настенный
Длина провода, м
1.2
Колеса для транспортировки
Да
С пультом управления
Нет
Развернуть
Рекомендуемая площадь обогрева
5 м2
Влагозащита
Да
Страна производитель
Россия
Конвектор Royal Thermo — практичное решение для комфортного обогрева дома, квартиры или рабочего пространства. Механический термостат и регулировка температуры позволяют легко настроить подходящий уровень тепла без сложного управления. Модель можно установить на стену или разместить на полу. Колёса для транспортировки и вес 3,3 кг делают перемещение удобным, а провод длиной 1,2 м помогает выбрать подходящее место для установки. Влагозащита расширяет возможности использования конвектора, а питание от сети 220–240 В подходит для стандартной электросети. Надёжное механическое управление — без пульта и таймера, только понятная настройка температуры.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Теги товара: энергосберегающие
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Теги товара: энергосберегающие
Конвектор электрический Royal Thermo Capella RCHC/M-502 - по цене 3590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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