Melina Paxinos - Collaborations (0300714256077) виниловая пластинка
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Melina Paxinos - Collaborations (0300714256077) виниловая пластинка
Более 15 лет назад «греческий джаз» оставался вне поля зрения экспертов. Сейчас ситуация изменилась: греческая джазовая сцена растёт, процветает и выпускает поистине замечательные произведения. Достаточно вспомнить великолепные релизы Петроса Клампаниса или Стравоса Ланциаса – последнего, работающего на том же лейбле, что и композитор, а также альт- и сопрано-саксофонистки Мелины Плаксинос. Она уже произвела фурор своим дебютным альбомом 2018 года, записанным в постоянном составе: Яннис Пападопулос (фортепиано), Нинос Манос (бас) и Димитрис Клонис (ударные): сочетание современной джазовой эстетики и традиционного греческого культурного наследия было уникальным. В трёх последующих альбомах и EP с ремиксами квартет остался верен своему неповторимому стилю. «Collaborations» — это ретроспектива, которая в музыкальном плане впечатляет и отличается разнообразием, документируя молодую карьеру квартета Мелины Паксинос. Артистка, родившаяся и выросшая в Гамбурге и проживающая в Берлине почти семь лет, демонстрирует на «Collaborations» множество различных стилей, которые она всегда виртуозно, а иногда и с грувом, сочетает со средиземноморскими мелодиями. Ее неоклассическое образование — Паксинос изучала музыкальное продюсирование, аранжировку и композицию в Университете народных искусств SRH и получила степень бакалавра искусств — очевидно на этом захватывающем, звуково блестящем сборнике лучших хитов, как и ее склонность к ритмическому разнообразию. Лейбл «Hellenic Jazz Society» начал свою работу в июне 2024 года с целью выпуска высококачественных альбомов местной джазовой сцены. Неуклонный рост греческой джазовой сцены побудил «HJS» продвигать талантливых греческих музыкантов как в стране, так и за рубежом. Все альбомы Hellenic Jazz Society записаны и выпущены в соответствии с высокими стандартами качества — на 180-граммовом виниле и в высококачественных раскладных конвертах. Предыдущие релизы HJS были с энтузиазмом приняты отраслевыми СМИ, меломанами и аудиофилами по всему миру!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 830 руб.958 руб. в СплитSindrome - Resurrection - The Complete Collection (0888751861510...
-
В наличииЦена 3 840 руб.960 руб. в СплитFleetwood Mac - Then Play On (0081227965518) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 840 руб.960 руб. в СплитМумий Тролль - Шамора Ч.2 (4680068805425) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 850 руб.963 руб. в СплитKovacs - Shades Of Black (5054196546311) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 850 руб.963 руб. в СплитLed Zeppelin - Led Zeppelin III (0081227965761) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 850 руб.963 руб. в СплитLinkin Park - Living Things (0093624921127) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 850 руб.963 руб. в СплитSade - The Best Of (0888751805910) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 850 руб.963 руб. в СплитSt. Germain - St Germain (0825646121984) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 850 руб.963 руб. в СплитDepeche Mode - Spirit (0889854116514) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 850 руб.963 руб. в СплитRoger Waters - Is This The Life We Really Want? (0889854364915) ...
-
В наличииЦена 3 850 руб.963 руб. в СплитJimi Hendrix - Both Sides Of The Sky (0190758142012) виниловая п...
-
В наличииЦена 3 850 руб.963 руб. в СплитLauryn Hill - MTV Unplugged No.2.0 (0190758512112) виниловая пла...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Melina Paxinos - Collaborations (0300714256077) виниловая пластинка