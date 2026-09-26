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Kenny Barron - Songbook (5400863192334) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Kenny Barron - Songbook (5400863192334) виниловая пластинка

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Kenny Barron - Songbook (5400863192334) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Kenny Barron
Альбом (сингл)
Songbook
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750267
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Загружаем...
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Kenny Barron - Songbook (5400863192334) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Artwork
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Artwork
Barcode
[5400863192334]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Kenny Barron
Альбом (сингл)
Songbook
Жанр
Jazz
Трек-лист
Beyond This Place, Until Then, Cook's Bay, Thoughts and Dreams, Minor Blues Redux, In The Slow Lane, Sunshower, Marie Laveau, Song for Abdullah, Sonia Braga, Lullabye, Calypso, Rain, Belem, Illusion
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Бельгия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kenny Barron - Songbook (5400863192334) виниловая пластинка

«Songbook», новый альбом мастера джаза Кенни Баррона, выпущенный на лейбле Artwork Records, — это знаковая запись, которая закрепит за Кенни Барроном место в пантеоне великих джазовых музыкантов. Вместе со своим давним трио — Киёси Китагавой на басу и Джонатаном Блейком на барабанах — Кенни Баррон представляет коллекцию оригинальных композиций в исполнении выдающегося состава приглашенных вокалистов, включая Сесиль Маклорин Сальвант, Курта Эллинга, Энн Хэмптон Каллауэй, Кэтрин Рассел, Джин Бейлор, Тайрика Макдола, Экепа Нквелле и Кавиту Шах. Гармонично сочетая лирическую изысканность, гармоническую глубину и ритмическую энергию, «Songbook» — это одновременно и дань уважения мастерству Кенни Баррона, и определяющее заявление в карьере, которая сформировала звучание современного джаза. Это не просто новый альбом Кенни Баррона — это наследие, которое создается прямо сейчас.

Отзывы о товаре Kenny Barron - Songbook (5400863192334) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Artwork
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Artwork
Barcode
[5400863192334]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Kenny Barron
Альбом (сингл)
Songbook
Жанр
Jazz
Трек-лист
Beyond This Place, Until Then, Cook's Bay, Thoughts and Dreams, Minor Blues Redux, In The Slow Lane, Sunshower, Marie Laveau, Song for Abdullah, Sonia Braga, Lullabye, Calypso, Rain, Belem, Illusion
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Бельгия
Описание
«Songbook», новый альбом мастера джаза Кенни Баррона, выпущенный на лейбле Artwork Records, — это знаковая запись, которая закрепит за Кенни Барроном место в пантеоне великих джазовых музыкантов. Вместе со своим давним трио — Киёси Китагавой на басу и Джонатаном Блейком на барабанах — Кенни Баррон представляет коллекцию оригинальных композиций в исполнении выдающегося состава приглашенных вокалистов, включая Сесиль Маклорин Сальвант, Курта Эллинга, Энн Хэмптон Каллауэй, Кэтрин Рассел, Джин Бейлор, Тайрика Макдола, Экепа Нквелле и Кавиту Шах. Гармонично сочетая лирическую изысканность, гармоническую глубину и ритмическую энергию, «Songbook» — это одновременно и дань уважения мастерству Кенни Баррона, и определяющее заявление в карьере, которая сформировала звучание современного джаза. Это не просто новый альбом Кенни Баррона — это наследие, которое создается прямо сейчас.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kenny Barron - Songbook (5400863192334) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4780 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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