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Miles Davis - Amandla (0603497804405) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Miles Davis - Amandla (0603497804405) виниловая пластинка

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Miles Davis - Amandla (0603497804405) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
AMANDLA
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 750253
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497804405]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
AMANDLA
Жанр
Jazz
Трек-лист
Cat?mbe, Cobra, Big Time, Hannibal, Jo-Jo, Amandla, Jilli, Mr. Pastorius
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Miles Davis - Amandla (0603497804405) виниловая пластинка

Amandla — альбом джазового музыканта Майлза Дэвиса, выпущенный в 1989 году Издание на виниле Слово «amandla» означает «сила» на языке зулу и было лозунгом южноафриканского движения против апартеида. Альбом «Amandla» стал последней совместной работой Майлза Дэвиса и продюсера/басиста Маркуса Миллера после «Tutu» и «Music From Siesta». Выпущенный в 1989 году, альбом сочетает джаз с гоу-гоу, фанком, зуком и электронной музыкой, уравновешивая запрограммированные ритмы живыми выступлениями опытного аккомпанирующего состава. Среди ярких моментов — «Mr. Pastorius», посвященный покойному басисту Жако Пасториусу, с участием барабанщика Эла Фостера, а «Cat?mbe» получил свое название от популярного в Мозамбике и Анголе коктейля из красного вина и колы. Стильный, отточенный и безошибочно узнаваемый как поздний период творчества Дэвиса, «Amandla» демонстрирует, как он продолжает расширять границы своего звучания.

Отзывы о товаре Miles Davis - Amandla (0603497804405) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497804405]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
AMANDLA
Жанр
Jazz
Трек-лист
Cat?mbe, Cobra, Big Time, Hannibal, Jo-Jo, Amandla, Jilli, Mr. Pastorius
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Amandla — альбом джазового музыканта Майлза Дэвиса, выпущенный в 1989 году Издание на виниле Слово «amandla» означает «сила» на языке зулу и было лозунгом южноафриканского движения против апартеида. Альбом «Amandla» стал последней совместной работой Майлза Дэвиса и продюсера/басиста Маркуса Миллера после «Tutu» и «Music From Siesta». Выпущенный в 1989 году, альбом сочетает джаз с гоу-гоу, фанком, зуком и электронной музыкой, уравновешивая запрограммированные ритмы живыми выступлениями опытного аккомпанирующего состава. Среди ярких моментов — «Mr. Pastorius», посвященный покойному басисту Жако Пасториусу, с участием барабанщика Эла Фостера, а «Cat?mbe» получил свое название от популярного в Мозамбике и Анголе коктейля из красного вина и колы. Стильный, отточенный и безошибочно узнаваемый как поздний период творчества Дэвиса, «Amandla» демонстрирует, как он продолжает расширять границы своего звучания.
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