Miles Davis - Amandla (0603497804405) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Miles Davis - Amandla (0603497804405) виниловая пластинка
Amandla — альбом джазового музыканта Майлза Дэвиса, выпущенный в 1989 году Издание на виниле Слово «amandla» означает «сила» на языке зулу и было лозунгом южноафриканского движения против апартеида. Альбом «Amandla» стал последней совместной работой Майлза Дэвиса и продюсера/басиста Маркуса Миллера после «Tutu» и «Music From Siesta». Выпущенный в 1989 году, альбом сочетает джаз с гоу-гоу, фанком, зуком и электронной музыкой, уравновешивая запрограммированные ритмы живыми выступлениями опытного аккомпанирующего состава. Среди ярких моментов — «Mr. Pastorius», посвященный покойному басисту Жако Пасториусу, с участием барабанщика Эла Фостера, а «Cat?mbe» получил свое название от популярного в Мозамбике и Анголе коктейля из красного вина и колы. Стильный, отточенный и безошибочно узнаваемый как поздний период творчества Дэвиса, «Amandla» демонстрирует, как он продолжает расширять границы своего звучания.
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