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Carlile - Human Human (coloured) (0617201805336) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Carlile - Human Human (coloured) (0617201805336) виниловая пластинка

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Carlile - Human Human (coloured) (0617201805336) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Carlile
Альбом (сингл)
Human Human
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750240
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Carlile - Human Human (coloured) (0617201805336) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sooper
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sooper
Barcode
[0617201805336]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Carlile
Альбом (сингл)
Human Human
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Illusion, For Emi, The Single, Keeping Me, Life Of The Party, Neosporin, Fake Nice, As I Am, What Hurt Me The Most, Don't Get Married While I'm Gone
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Carlile - Human Human (coloured) (0617201805336) виниловая пластинка

Полупрозрачный винил с эффектом кроваво-оранжевого вихря. Иногда, когда хочется вернуться к себе, нужно отбросить всё, что когда-то считалось реальным. Дебютный альбом чикагской певицы, автора песен и продюсера Карлайл, «Human Human», сияет как маяк из этого места трансформации. Этот проникновенный и неисчерпаемо щедрый поп-шедевр излучает радость безусловного самопринятия — и всех тех неудобных, пугающих моментов капитуляции, которые необходимы, чтобы наконец-то полюбить свой собственный прекрасный хаос. Карлайл — это второе имя и псевдоним Эмили Николс, давней фигуры в процветающей андеграундной музыкальной экосистеме Чикаго. За последнее десятилетие она выпустила ряд блестящих синт-поп EP и выступала на разогреве у известных инди-исполнителей. В это время она тщательно заложила основу для своего дебютного альбома «Human Human» — беззаботной, игривой и захватывающей синт-поп-работы, чьи смелые, размашистые линии напоминают теплоту Робин и блеск MUNA. Это альбом, который наслаждается удовольствием от обилия целой радуги эмоций. В работе над «Human Human» Николс также сосредоточилась на расширении своих навыков продюсирования, что дало ей свободу воплощать свои песни от концепции до исполнения, до мельчайших деталей. «До этого альбома я была менее вовлечена в процесс продюсирования. Это были первые песни, где я взяла на себя ведущую роль», — говорит она. Николс работала со своим давним соавтором Ноамом Валленбергом над доработкой записанных ею демо-версий. Вместе Николс и Валленберг раскрыли блеск, который отличает «Human Human», добавив деликатные вокальные штрихи к таким песням, как «Illusion», и наложив слои свободно льющихся гармоний в «Fake Nice». В создании альбома приняли участие выдающиеся чикагские продюсеры, в том числе Нил Фрэнсис, Люк Титус, Мэйси Стюарт (из группы Finom) и Cocojoey.

Отзывы о товаре Carlile - Human Human (coloured) (0617201805336) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sooper
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sooper
Barcode
[0617201805336]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Carlile
Альбом (сингл)
Human Human
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Illusion, For Emi, The Single, Keeping Me, Life Of The Party, Neosporin, Fake Nice, As I Am, What Hurt Me The Most, Don't Get Married While I'm Gone
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Полупрозрачный винил с эффектом кроваво-оранжевого вихря. Иногда, когда хочется вернуться к себе, нужно отбросить всё, что когда-то считалось реальным. Дебютный альбом чикагской певицы, автора песен и продюсера Карлайл, «Human Human», сияет как маяк из этого места трансформации. Этот проникновенный и неисчерпаемо щедрый поп-шедевр излучает радость безусловного самопринятия — и всех тех неудобных, пугающих моментов капитуляции, которые необходимы, чтобы наконец-то полюбить свой собственный прекрасный хаос. Карлайл — это второе имя и псевдоним Эмили Николс, давней фигуры в процветающей андеграундной музыкальной экосистеме Чикаго. За последнее десятилетие она выпустила ряд блестящих синт-поп EP и выступала на разогреве у известных инди-исполнителей. В это время она тщательно заложила основу для своего дебютного альбома «Human Human» — беззаботной, игривой и захватывающей синт-поп-работы, чьи смелые, размашистые линии напоминают теплоту Робин и блеск MUNA. Это альбом, который наслаждается удовольствием от обилия целой радуги эмоций. В работе над «Human Human» Николс также сосредоточилась на расширении своих навыков продюсирования, что дало ей свободу воплощать свои песни от концепции до исполнения, до мельчайших деталей. «До этого альбома я была менее вовлечена в процесс продюсирования. Это были первые песни, где я взяла на себя ведущую роль», — говорит она. Николс работала со своим давним соавтором Ноамом Валленбергом над доработкой записанных ею демо-версий. Вместе Николс и Валленберг раскрыли блеск, который отличает «Human Human», добавив деликатные вокальные штрихи к таким песням, как «Illusion», и наложив слои свободно льющихся гармоний в «Fake Nice». В создании альбома приняли участие выдающиеся чикагские продюсеры, в том числе Нил Фрэнсис, Люк Титус, Мэйси Стюарт (из группы Finom) и Cocojoey.
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Доставка
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Carlile - Human Human (coloured) (0617201805336) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3970 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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