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Gilberto Gil - Louvacao (coloured) (0602455403933) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Gilberto Gil - Louvacao (coloured) (0602455403933) виниловая пластинка

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Gilberto Gil - Louvacao (coloured) (0602455403933) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Gilberto Gil
Альбом (сингл)
Louvacao
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750216
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Gilberto Gil - Louvacao (coloured) (0602455403933) виниловая пластинка
4 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602455403933]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Gilberto Gil
Альбом (сингл)
Louvacao
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
Louva??o, Beira-Mar, Lunik 9, Ensaio Geral, Maria, A Rua, Roda, Rancho da Rosa Encarnada, Viramundo, Mancada, ?gua de Meninos, Prociss?o
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Gilberto Gil - Louvacao (coloured) (0602455403933) виниловая пластинка

На своем дебютном альбоме 1967 года «Louva??o» Жилберту Жил, по оценке AllMusic, проявил себя как один из «самых блестящих молодых исполнителей и композиторов Бразилии». Издание на цветном 180 г виниле Альбом был создан незадолго до того, как тропикалия и электрогитары закрепились на бразильской музыкальной сцене. В песнях, в которых Жил раскрывает свои северо-восточные корни, затрагиваются региональные, социальные, политические и религиозные темы. Музыка находится под влиянием не только босса-новы и самбы, но и байао, карнавальных маршей и баллад 1950-х годов. В создании альбома принимали участие легенды бразильской музыки: Шику Буарки и Каэтану Велозу написали тексты для некоторых песен.



Теги товара: Цветной винил

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602455403933]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Gilberto Gil
Альбом (сингл)
Louvacao
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
Louva??o, Beira-Mar, Lunik 9, Ensaio Geral, Maria, A Rua, Roda, Rancho da Rosa Encarnada, Viramundo, Mancada, ?gua de Meninos, Prociss?o
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
На своем дебютном альбоме 1967 года «Louva??o» Жилберту Жил, по оценке AllMusic, проявил себя как один из «самых блестящих молодых исполнителей и композиторов Бразилии». Издание на цветном 180 г виниле Альбом был создан незадолго до того, как тропикалия и электрогитары закрепились на бразильской музыкальной сцене. В песнях, в которых Жил раскрывает свои северо-восточные корни, затрагиваются региональные, социальные, политические и религиозные темы. Музыка находится под влиянием не только босса-новы и самбы, но и байао, карнавальных маршей и баллад 1950-х годов. В создании альбома принимали участие легенды бразильской музыки: Шику Буарки и Каэтану Велозу написали тексты для некоторых песен.


Теги товара: Цветной винил
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Отзывы


Gilberto Gil - Louvacao (coloured) (0602455403933) виниловая пластинка - стоимость товара 4550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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