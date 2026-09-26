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Melody's Echo Chamber - Unclouded (0887828054114) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Melody's Echo Chamber - Unclouded (0887828054114) виниловая пластинка

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Melody&#039;s Echo Chamber - Unclouded (0887828054114) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Melody's Echo Chamber
Альбом (сингл)
Unclouded
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750193
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Melody's Echo Chamber - Unclouded (0887828054114) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Domino Records
Barcode
[0887828054114]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Melody's Echo Chamber
Альбом (сингл)
Unclouded
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
The House That Doesn't Exist, In the Stars, Flowers Turn Into Gold, Eyes Closed, Childhood Dream, Memory's Underground, Broken Roses, Burning Man, Into Shadows, How to Leave Misery Behind, Unclouded, Daisy
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Melody's Echo Chamber - Unclouded (0887828054114) виниловая пластинка

На своем четвертом альбоме Unclouded группа Melody's Echo Chamber начинает новую, жизнеутверждающую главу, воспевая настоящий момент, независимо от того, в каком состоянии мы находимся. В творчестве Melody's Echo Chamber прослеживается преемственность с их фирменным психоделическим поп-стилем, восходящим к дебютному альбому 2012 года, но теперь группа претерпела идеально продуманную смену состава. Впечатляющий состав исполнителей альбома Unclouded включает шведского маэстро Свена Вундера, который выступил сопродюсером и участвовал в написании песен, привнеся свою уникальную звуковую палитру в это богатое по звучанию полотно; Жозефин Рунстин на струнных инструментах, которая привносит в композицию свой авангардный ум; Даниэля Огена из Dina ?gon на гитаре и Лава Орсана на басу, которых Мелоди описывает как «мастеров бархатного грува»; британского барабанщика Малкольма Катто, сотрудничавшего с Madlib и DJ Shadow и являющегося движущей силой группы The Heliocentrics; и частого соавтора Рейне Фиск, чьи гитарные партии можно услышать на протяжении всего альбома. И наконец, Леон Михельс — соавтор Wu-Tang, The Carters, Норы Джонс и Clairo — работал с Мелоди над заключительной композицией альбома «Daisy», искрящейся поп-песней, словно сошедшей с экрана. Для воплощения всего этого в жизнь был приглашен Йенс Юнгкурт, обладатель премии «Грэмми» от El Michels Affair.

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Характеристики
Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Domino Records
Barcode
[0887828054114]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Melody's Echo Chamber
Альбом (сингл)
Unclouded
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
The House That Doesn't Exist, In the Stars, Flowers Turn Into Gold, Eyes Closed, Childhood Dream, Memory's Underground, Broken Roses, Burning Man, Into Shadows, How to Leave Misery Behind, Unclouded, Daisy
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
На своем четвертом альбоме Unclouded группа Melody's Echo Chamber начинает новую, жизнеутверждающую главу, воспевая настоящий момент, независимо от того, в каком состоянии мы находимся. В творчестве Melody's Echo Chamber прослеживается преемственность с их фирменным психоделическим поп-стилем, восходящим к дебютному альбому 2012 года, но теперь группа претерпела идеально продуманную смену состава. Впечатляющий состав исполнителей альбома Unclouded включает шведского маэстро Свена Вундера, который выступил сопродюсером и участвовал в написании песен, привнеся свою уникальную звуковую палитру в это богатое по звучанию полотно; Жозефин Рунстин на струнных инструментах, которая привносит в композицию свой авангардный ум; Даниэля Огена из Dina ?gon на гитаре и Лава Орсана на басу, которых Мелоди описывает как «мастеров бархатного грува»; британского барабанщика Малкольма Катто, сотрудничавшего с Madlib и DJ Shadow и являющегося движущей силой группы The Heliocentrics; и частого соавтора Рейне Фиск, чьи гитарные партии можно услышать на протяжении всего альбома. И наконец, Леон Михельс — соавтор Wu-Tang, The Carters, Норы Джонс и Clairo — работал с Мелоди над заключительной композицией альбома «Daisy», искрящейся поп-песней, словно сошедшей с экрана. Для воплощения всего этого в жизнь был приглашен Йенс Юнгкурт, обладатель премии «Грэмми» от El Michels Affair.
Самовывоз
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Отзывы


Melody's Echo Chamber - Unclouded (0887828054114) виниловая пластинка – стоимость товара 3620 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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