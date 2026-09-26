Etta James - At Last (Analogue) (0602478549045) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Etta James - At Last (Analogue) (0602478549045) виниловая пластинка
At Last! — дебютный альбом американской певицы Этты Джеймс, первоначально выпущенный в 1960 году на лейбле Argo Records. Считается одним из самых влиятельных альбомов своего времени и оказал неизгладимое влияние на историю музыки. Серия Chess Records 75th Anniversary: аудиофильские переиздания классических альбомов из каталога Chess Records ремастированы с оригинальных аналоговых лент и отпечатаны на 180-граммовом виниле на лейбле Quality Record Pressings (QRP). Каждый диск упакован в tip-on гейтфолд из высококачественного картона Продюсерами альбома выступили Фил и Леонард Чесс, а запись прошла в Чикаго, штат Иллинойс. Альбом отличается разнообразным музыкальным выбором, представляющим собой смесь различных стилей, включая джазовые стандарты, блюз, ду-воп и ритм-н-блюз. Этте Джеймс аккомпанировал оркестр Райли Хэмптона, а аранжировщиком и дирижёром выступил Райли Хэмптон. Это сочетание мощного голоса Джеймс и богатого оркестрового сопровождения создало неподвластное времени звучание. Альбом занял 119-е место в списке 500 величайших альбомов всех времен по версии журнала Rolling Stone в 2012 году. Пластинка демонстрирует многогранность певицы Этты Джеймс и ее способность с легкостью смешивать разные жанры, подтверждая ее статус одного из величайших голосов соула и блюза.
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