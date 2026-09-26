The Cramps - Psychedelic Jungle (0602478346583) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
The Cramps
Альбом (сингл)
Psychedelic Jungle
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб.
В наличии
Код товара: 750137
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Характеристики
Бренд
Capitol
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Capitol
Barcode
[0602478346583]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
The Cramps
Альбом (сингл)
Psychedelic Jungle
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Green Fuz (кавер на Green Fuz), Goo Goo Muck (кавер на Ronnie Cook), Rockin' Bones (кавер на Ronnie Dawson), Voodoo Idol, Primitive (кавер на The Groupies), Caveman, The Crusher (кавер на The Novas), Don't Eat Stuff Off the Sidewalk, Can't Find My Mind, Jungle Hop (кавер на Kip Tyler), The Natives Are Restless, Under the Wires, Beautiful Gardens, Green Door (кавер на Jim Lowe)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Cramps - Psychedelic Jungle (0602478346583) виниловая пластинка
Psychedelic Jungle — второй студийный альбом легендарной американской группы The Cramps, выпущенный в 1981 году. В апреле 2026 года состоялось переиздание альбома на классическом черном виниле. Звучание: Вязкое, «грязное» и мистическое. Группа замедлила темп по сравнению с дебютом, добавив больше психоделического фузза и мрачной атмосферы «B-movies» (треш-хорроров). Первый альбом с гитаристом Kid Congo Powers (из The Gun Club), чья игра добавила фирменный сырой звук. Пластинка наполовину состоит из переработанных каверов на редкие рок-н-ролльные и гаражные хиты 50-60-х годов. Песня «Goo Goo Muck» получила вторую волну мировой популярности в 2022 году благодаря танцу Уэнсдэй Аддамс в сериале Netflix.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Capitol
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Capitol
Barcode
[0602478346583]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
The Cramps
Альбом (сингл)
Psychedelic Jungle
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Green Fuz (кавер на Green Fuz), Goo Goo Muck (кавер на Ronnie Cook), Rockin' Bones (кавер на Ronnie Dawson), Voodoo Idol, Primitive (кавер на The Groupies), Caveman, The Crusher (кавер на The Novas), Don't Eat Stuff Off the Sidewalk, Can't Find My Mind, Jungle Hop (кавер на Kip Tyler), The Natives Are Restless, Under the Wires, Beautiful Gardens, Green Door (кавер на Jim Lowe)
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Psychedelic Jungle — второй студийный альбом легендарной американской группы The Cramps, выпущенный в 1981 году. В апреле 2026 года состоялось переиздание альбома на классическом черном виниле. Звучание: Вязкое, «грязное» и мистическое. Группа замедлила темп по сравнению с дебютом, добавив больше психоделического фузза и мрачной атмосферы «B-movies» (треш-хорроров). Первый альбом с гитаристом Kid Congo Powers (из The Gun Club), чья игра добавила фирменный сырой звук. Пластинка наполовину состоит из переработанных каверов на редкие рок-н-ролльные и гаражные хиты 50-60-х годов. Песня «Goo Goo Muck» получила вторую волну мировой популярности в 2022 году благодаря танцу Уэнсдэй Аддамс в сериале Netflix.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
The Cramps - Psychedelic Jungle (0602478346583) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4660 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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