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The Bad Plus - Complex Emotions (0673203121553) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Bad Plus - Complex Emotions (0673203121553) виниловая пластинка

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The Bad Plus - Complex Emotions (0673203121553) виниловая пластинка - фото 1
The Bad Plus - Complex Emotions (0673203121553) виниловая пластинка - фото 2
The Bad Plus - Complex Emotions (0673203121553) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Bad Plus
Альбом (сингл)
Complex Emotions
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Bad Plus - Complex Emotions (0673203121553) виниловая пластинка - фото 1
  • The Bad Plus - Complex Emotions (0673203121553) виниловая пластинка - фото 2
  • The Bad Plus - Complex Emotions (0673203121553) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750043
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The Bad Plus - Complex Emotions (0673203121553) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mack Avenue
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mack Avenue
Barcode
[0673203121553]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Bad Plus
Альбом (сингл)
Complex Emotions
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
GRID/OCEAN, FRENCH HORNS, CASA BEN, CARRIER, CUPCAKES ONE, TYRONE'S FLAMINGO, DEEP WATER SHARKS, LI PO
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Bad Plus - Complex Emotions (0673203121553) виниловая пластинка

На протяжении почти 25 лет группа The Bad Plus переосмысливает концепцию инструментальной музыки в массовой культуре, получая похвалу от рок/инди-аудитории в Rolling Stone и Pitchfork, а также от критиков классической/джазовой музыки в The Los Angeles Times и The New York Times. После чрезвычайно успешного одноименного альбома 2022 года, виниловые пластинки которого были распроданы еще до официального релиза, основатели группы Рид Андерсон (бас) и Дэйв Кинг (ударные) продолжают фокусироваться на оригинальных композициях, а новички Бен Мондер (гитара) и Крис Спид (саксофон) работают над своей 16-й студийной записью.

Отзывы о товаре The Bad Plus - Complex Emotions (0673203121553) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mack Avenue
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mack Avenue
Barcode
[0673203121553]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Bad Plus
Альбом (сингл)
Complex Emotions
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
GRID/OCEAN, FRENCH HORNS, CASA BEN, CARRIER, CUPCAKES ONE, TYRONE'S FLAMINGO, DEEP WATER SHARKS, LI PO
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
На протяжении почти 25 лет группа The Bad Plus переосмысливает концепцию инструментальной музыки в массовой культуре, получая похвалу от рок/инди-аудитории в Rolling Stone и Pitchfork, а также от критиков классической/джазовой музыки в The Los Angeles Times и The New York Times. После чрезвычайно успешного одноименного альбома 2022 года, виниловые пластинки которого были распроданы еще до официального релиза, основатели группы Рид Андерсон (бас) и Дэйв Кинг (ударные) продолжают фокусироваться на оригинальных композициях, а новички Бен Мондер (гитара) и Крис Спид (саксофон) работают над своей 16-й студийной записью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Bad Plus - Complex Emotions (0673203121553) виниловая пластинка – стоимость товара 3970 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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