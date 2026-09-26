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Emmet Cohen - Vibe Provider (0673203121119) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Emmet Cohen - Vibe Provider (0673203121119) виниловая пластинка

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Emmet Cohen - Vibe Provider (0673203121119) виниловая пластинка - фото 1
Emmet Cohen - Vibe Provider (0673203121119) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Emmet Cohen
Альбом (сингл)
Vibe Provider
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Emmet Cohen - Vibe Provider (0673203121119) виниловая пластинка - фото 1
  • Emmet Cohen - Vibe Provider (0673203121119) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750042
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Emmet Cohen - Vibe Provider (0673203121119) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mack Avenue
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mack Avenue
Barcode
[0673203121119]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Emmet Cohen
Альбом (сингл)
Vibe Provider
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Lion Song, Surrey With The Fringe On Top, Vibe Provider, Unblock The Love, Henei Ma Tov, If This Isn't Love, Everlasting, Time On My Hands, Emmet's Blues
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Emmet Cohen - Vibe Provider (0673203121119) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Lion Song, Surrey With The Fringe On Top, Vibe Provider, Unblock The Love, Henei Ma Tov, If This Isn't Love, Everlasting, Time On My Hands, Emmet's Blues

Отзывы о товаре Emmet Cohen - Vibe Provider (0673203121119) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Mack Avenue
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mack Avenue
Barcode
[0673203121119]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Emmet Cohen
Альбом (сингл)
Vibe Provider
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Lion Song, Surrey With The Fringe On Top, Vibe Provider, Unblock The Love, Henei Ma Tov, If This Isn't Love, Everlasting, Time On My Hands, Emmet's Blues
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Lion Song, Surrey With The Fringe On Top, Vibe Provider, Unblock The Love, Henei Ma Tov, If This Isn't Love, Everlasting, Time On My Hands, Emmet's Blues
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Emmet Cohen - Vibe Provider (0673203121119) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3970 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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