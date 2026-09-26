Top.Mail.Ru
Jeff Parker - Happy Today (0760944510996) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Jeff Parker - Happy Today (0760944510996) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Jeff Parker - Happy Today (0760944510996) виниловая пластинка - фото 1
Jeff Parker - Happy Today (0760944510996) виниловая пластинка - фото 2
Jeff Parker - Happy Today (0760944510996) виниловая пластинка - фото 3
Jeff Parker - Happy Today (0760944510996) виниловая пластинка - фото 4
Jeff Parker - Happy Today (0760944510996) виниловая пластинка - фото 5
Jeff Parker - Happy Today (0760944510996) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Jeff Parker
Альбом (сингл)
Happy Today
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jeff Parker - Happy Today (0760944510996) виниловая пластинка - фото 1
  • Jeff Parker - Happy Today (0760944510996) виниловая пластинка - фото 2
  • Jeff Parker - Happy Today (0760944510996) виниловая пластинка - фото 3
  • Jeff Parker - Happy Today (0760944510996) виниловая пластинка - фото 4
  • Jeff Parker - Happy Today (0760944510996) виниловая пластинка - фото 5
  • Jeff Parker - Happy Today (0760944510996) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750027
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Jeff Parker - Happy Today (0760944510996) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
International Anthem
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
International Anthem
Barcode
[0760944510996]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Jeff Parker
Альбом (сингл)
Happy Today
Жанр
Jazz
Трек-лист
Like Swimwear, Happy Today
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jeff Parker - Happy Today (0760944510996) виниловая пластинка

Happy Today — третий альбом гитариста и лидера группы Джеффа Паркера, ETA IVtet, записанный вживую в Lodge Room в Лос-Анджелесе 20 августа 2025 года. Этот новый альбом в дискографии IVtet впервые запечатлел мгновенно узнаваемое звучание группы — Паркера и музыкантов, включая барабанщика Джея Беллероуза, басистку Анну Баттерсс и саксофониста Джоша Джонсона, — за пределами ныне закрытого микроклуба ETA в Хайленд-Парке. Happy Today — это именно то звучание, фирменный синтаксис IVtet, построенный на длительной, минималистичной импровизации, уверенно расширяющийся в большее пространство и создающий тот же гипнотический, глубоко прочувствованный эффект на явно очарованную публику. Альбом содержит две композиции, записанные во время выступления группы в Lodge Room, в окружении примерно 400 слушателей. (Место проведения, что вполне уместно, находится на той же улице и всего в нескольких сотнях футов от магазина, где раньше располагался ETA.). Запись и сведение производились вживую, напрямую на магнитофон Nagra звукорежиссером Брайсом Гонсалесом с использованием компактного внешнего оборудования, которое он собрал сам специально для записи этой группы. Полнометражный фильм Чарли Вайнмана, документирующий выступление группы с песней Happy Today в Lodge Room, будет выпущен одновременно с альбомом. Запечатлевший группу во всей ее красе, с помощью камеры Вайнмана, создающей атмосферу тени и почти нуара, радостная реальность наблюдения за работой IVtet становится доступной для широкой публики впервые. Альбом выходит в то время, когда Джефф Паркер, Джош Джонсон и Анна Баттерсс гастролируют с Фли в составе его группы, поддерживая его новый сольный альбом Honora, спродюсированный Джошем Джонсоном.

Отзывы о товаре Jeff Parker - Happy Today (0760944510996) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
International Anthem
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
International Anthem
Barcode
[0760944510996]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Jeff Parker
Альбом (сингл)
Happy Today
Жанр
Jazz
Трек-лист
Like Swimwear, Happy Today
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Happy Today — третий альбом гитариста и лидера группы Джеффа Паркера, ETA IVtet, записанный вживую в Lodge Room в Лос-Анджелесе 20 августа 2025 года. Этот новый альбом в дискографии IVtet впервые запечатлел мгновенно узнаваемое звучание группы — Паркера и музыкантов, включая барабанщика Джея Беллероуза, басистку Анну Баттерсс и саксофониста Джоша Джонсона, — за пределами ныне закрытого микроклуба ETA в Хайленд-Парке. Happy Today — это именно то звучание, фирменный синтаксис IVtet, построенный на длительной, минималистичной импровизации, уверенно расширяющийся в большее пространство и создающий тот же гипнотический, глубоко прочувствованный эффект на явно очарованную публику. Альбом содержит две композиции, записанные во время выступления группы в Lodge Room, в окружении примерно 400 слушателей. (Место проведения, что вполне уместно, находится на той же улице и всего в нескольких сотнях футов от магазина, где раньше располагался ETA.). Запись и сведение производились вживую, напрямую на магнитофон Nagra звукорежиссером Брайсом Гонсалесом с использованием компактного внешнего оборудования, которое он собрал сам специально для записи этой группы. Полнометражный фильм Чарли Вайнмана, документирующий выступление группы с песней Happy Today в Lodge Room, будет выпущен одновременно с альбомом. Запечатлевший группу во всей ее красе, с помощью камеры Вайнмана, создающей атмосферу тени и почти нуара, радостная реальность наблюдения за работой IVtet становится доступной для широкой публики впервые. Альбом выходит в то время, когда Джефф Паркер, Джош Джонсон и Анна Баттерсс гастролируют с Фли в составе его группы, поддерживая его новый сольный альбом Honora, спродюсированный Джошем Джонсоном.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jeff Parker - Happy Today (0760944510996) виниловая пластинка - стоимость товара 4780 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...