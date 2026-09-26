Jeff Parker - Happy Today (0760944510996) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Jeff Parker - Happy Today (0760944510996) виниловая пластинка
Happy Today — третий альбом гитариста и лидера группы Джеффа Паркера, ETA IVtet, записанный вживую в Lodge Room в Лос-Анджелесе 20 августа 2025 года. Этот новый альбом в дискографии IVtet впервые запечатлел мгновенно узнаваемое звучание группы — Паркера и музыкантов, включая барабанщика Джея Беллероуза, басистку Анну Баттерсс и саксофониста Джоша Джонсона, — за пределами ныне закрытого микроклуба ETA в Хайленд-Парке. Happy Today — это именно то звучание, фирменный синтаксис IVtet, построенный на длительной, минималистичной импровизации, уверенно расширяющийся в большее пространство и создающий тот же гипнотический, глубоко прочувствованный эффект на явно очарованную публику. Альбом содержит две композиции, записанные во время выступления группы в Lodge Room, в окружении примерно 400 слушателей. (Место проведения, что вполне уместно, находится на той же улице и всего в нескольких сотнях футов от магазина, где раньше располагался ETA.). Запись и сведение производились вживую, напрямую на магнитофон Nagra звукорежиссером Брайсом Гонсалесом с использованием компактного внешнего оборудования, которое он собрал сам специально для записи этой группы. Полнометражный фильм Чарли Вайнмана, документирующий выступление группы с песней Happy Today в Lodge Room, будет выпущен одновременно с альбомом. Запечатлевший группу во всей ее красе, с помощью камеры Вайнмана, создающей атмосферу тени и почти нуара, радостная реальность наблюдения за работой IVtet становится доступной для широкой публики впервые. Альбом выходит в то время, когда Джефф Паркер, Джош Джонсон и Анна Баттерсс гастролируют с Фли в составе его группы, поддерживая его новый сольный альбом Honora, спродюсированный Джошем Джонсоном.
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