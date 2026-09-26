Takuya Kuroda - Rising Son (5050580815933) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Takuya Kuroda - Rising Son (5050580815933) виниловая пластинка
Компания First Word Records с огромной гордостью представляет эксклюзивное переиздание на виниле долгожданного альбома Такуи Куроды «Rising Son». «Rising Son» впервые вышел на легендарном лейбле Blue Note Records 10 лет назад, в 2014 году, и Такуя стал первым японским артистом, подписавшим контракт с этим лейблом. Альбом получил широкое признание критиков, заняв первое место в японских джазовых чартах, а оригинальные копии сейчас продаются за сотни фунтов на Discogs и подобных сайтах. Долгое время существовал высокий спрос на переиздание этого альбома, и мы очень рады сообщить, что оно наконец-то состоялось, спустя десятилетие. Переиздание выйдет на лондонском лейбле First Word Records, удостоенном всемирной премии, который, по совпадению, в 2024 году отметит свое 20-летие. First Word выпустил два предыдущих, высоко оцененных альбома Такуи: «Fly Moon Die Soon» (2020) и «Midnight Crisp» (2022). Для тех, кто не знает, Такуя Курода — трубач и музыкант, родившийся в Кобе и живущий в Бруклине, который был…
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