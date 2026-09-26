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Takuya Kuroda - Rising Son (5050580815933) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Takuya Kuroda - Rising Son (5050580815933) виниловая пластинка

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Takuya Kuroda - Rising Son (5050580815933) виниловая пластинка - фото 1
Takuya Kuroda - Rising Son (5050580815933) виниловая пластинка - фото 2
Takuya Kuroda - Rising Son (5050580815933) виниловая пластинка - фото 3
Takuya Kuroda - Rising Son (5050580815933) виниловая пластинка - фото 4
Takuya Kuroda - Rising Son (5050580815933) виниловая пластинка - фото 5
Takuya Kuroda - Rising Son (5050580815933) виниловая пластинка - фото 6
Takuya Kuroda - Rising Son (5050580815933) виниловая пластинка - фото 7
Takuya Kuroda - Rising Son (5050580815933) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Takuya Kuroda
Альбом (сингл)
Rising Son
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Takuya Kuroda - Rising Son (5050580815933) виниловая пластинка - фото 1
  • Takuya Kuroda - Rising Son (5050580815933) виниловая пластинка - фото 2
  • Takuya Kuroda - Rising Son (5050580815933) виниловая пластинка - фото 3
  • Takuya Kuroda - Rising Son (5050580815933) виниловая пластинка - фото 4
  • Takuya Kuroda - Rising Son (5050580815933) виниловая пластинка - фото 5
  • Takuya Kuroda - Rising Son (5050580815933) виниловая пластинка - фото 6
  • Takuya Kuroda - Rising Son (5050580815933) виниловая пластинка - фото 7
  • Takuya Kuroda - Rising Son (5050580815933) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750012
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Takuya Kuroda - Rising Son (5050580815933) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
First Word
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
First Word
Barcode
[5050580815933]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Takuya Kuroda
Альбом (сингл)
Rising Son
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Rising Son, Afro Blues, Piri Piri, Mala, Everybody Loves The Sunshine, Green And Gold, Sometime, Somewhere, Somehow, Call, Everybody Loves The Sunshine (Joe Armon-Jones Remix)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Takuya Kuroda - Rising Son (5050580815933) виниловая пластинка

Компания First Word Records с огромной гордостью представляет эксклюзивное переиздание на виниле долгожданного альбома Такуи Куроды «Rising Son». «Rising Son» впервые вышел на легендарном лейбле Blue Note Records 10 лет назад, в 2014 году, и Такуя стал первым японским артистом, подписавшим контракт с этим лейблом. Альбом получил широкое признание критиков, заняв первое место в японских джазовых чартах, а оригинальные копии сейчас продаются за сотни фунтов на Discogs и подобных сайтах. Долгое время существовал высокий спрос на переиздание этого альбома, и мы очень рады сообщить, что оно наконец-то состоялось, спустя десятилетие. Переиздание выйдет на лондонском лейбле First Word Records, удостоенном всемирной премии, который, по совпадению, в 2024 году отметит свое 20-летие. First Word выпустил два предыдущих, высоко оцененных альбома Такуи: «Fly Moon Die Soon» (2020) и «Midnight Crisp» (2022). Для тех, кто не знает, Такуя Курода — трубач и музыкант, родившийся в Кобе и живущий в Бруклине, который был…

Отзывы о товаре Takuya Kuroda - Rising Son (5050580815933) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
First Word
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
First Word
Barcode
[5050580815933]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Takuya Kuroda
Альбом (сингл)
Rising Son
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Rising Son, Afro Blues, Piri Piri, Mala, Everybody Loves The Sunshine, Green And Gold, Sometime, Somewhere, Somehow, Call, Everybody Loves The Sunshine (Joe Armon-Jones Remix)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Компания First Word Records с огромной гордостью представляет эксклюзивное переиздание на виниле долгожданного альбома Такуи Куроды «Rising Son». «Rising Son» впервые вышел на легендарном лейбле Blue Note Records 10 лет назад, в 2014 году, и Такуя стал первым японским артистом, подписавшим контракт с этим лейблом. Альбом получил широкое признание критиков, заняв первое место в японских джазовых чартах, а оригинальные копии сейчас продаются за сотни фунтов на Discogs и подобных сайтах. Долгое время существовал высокий спрос на переиздание этого альбома, и мы очень рады сообщить, что оно наконец-то состоялось, спустя десятилетие. Переиздание выйдет на лондонском лейбле First Word Records, удостоенном всемирной премии, который, по совпадению, в 2024 году отметит свое 20-летие. First Word выпустил два предыдущих, высоко оцененных альбома Такуи: «Fly Moon Die Soon» (2020) и «Midnight Crisp» (2022). Для тех, кто не знает, Такуя Курода — трубач и музыкант, родившийся в Кобе и живущий в Бруклине, который был…
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Доставка
Отзывы


Takuya Kuroda - Rising Son (5050580815933) виниловая пластинка - стоимость товара 4780 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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