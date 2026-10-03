Till Bronner - Italia (4029759207641) виниловая пластинка
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Описание товара Till Bronner - Italia (4029759207641) виниловая пластинка
В своём новом альбоме «Italia» знаменитый трубач Тилль Брённер погружается в залитую солнцем атмосферу Италии 60-х – 80-х годов. Это дань уважения эпохе, когда итальянская поп-культура формировала мировоззрение всей Европы, и в то же время очень личный проект: Брённер провёл детство в Риме Большая часть репертуара «Italia» относится к 1970-м и началу 1980-х годов — десятилетиям, которые ознаменовали собой золотую эру музыкального влияния Италии в Европе. Итальянские песни звучали на французском радио и заполняли немецкие магазины пластинок. «Италия подарила миру европейское звучание, — говорит Брённер, — и создала атмосферу, которая стала новаторской для целого поколения». Номинанта на премию «Грэмми» можно услышать на новом альбоме не только на трубе и флюгельгорне – в «Italia» Тилль Брённер впервые поёт на итальянском языке. Для записи нескольких треков он пригласил в студию знаменитых гостей: Кьяру Чивелло, Мэнди Капристо, Серу Кало, Марио Бионди и Джованни Зареллу. Альбом «Italia» был записан и спродюсирован в Риме и Бари совместно с Николой Конте, диджеем, джазовым гитаристом и звуковым эстетом из Апулии, который на протяжении десятилетий ассоциируется с элегантными кросс-жанровыми саундскейпами джаза, босса-новы и клубной культуры.
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
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