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Till Bronner - Italia (4029759207641) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Till Bronner - Italia (4029759207641) виниловая пластинка

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Till Bronner - Italia (4029759207641) виниловая пластинка - фото 1
Till Bronner - Italia (4029759207641) виниловая пластинка - фото 2
Till Bronner - Italia (4029759207641) виниловая пластинка - фото 3
Till Bronner - Italia (4029759207641) виниловая пластинка - фото 4
Till Bronner - Italia (4029759207641) виниловая пластинка - фото 5
Till Bronner - Italia (4029759207641) виниловая пластинка - фото 6
Till Bronner - Italia (4029759207641) виниловая пластинка - фото 7
Till Bronner - Italia (4029759207641) виниловая пластинка - фото 8
Till Bronner - Italia (4029759207641) виниловая пластинка - фото 9
Till Bronner - Italia (4029759207641) виниловая пластинка - фото 10
Till Bronner - Italia (4029759207641) виниловая пластинка - фото 11
Till Bronner - Italia (4029759207641) виниловая пластинка - фото 12
Till Bronner - Italia (4029759207641) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Till Bronner
Альбом (сингл)
Italia
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Till Bronner - Italia (4029759207641) виниловая пластинка - фото 1
  • Till Bronner - Italia (4029759207641) виниловая пластинка - фото 2
  • Till Bronner - Italia (4029759207641) виниловая пластинка - фото 3
  • Till Bronner - Italia (4029759207641) виниловая пластинка - фото 4
  • Till Bronner - Italia (4029759207641) виниловая пластинка - фото 5
  • Till Bronner - Italia (4029759207641) виниловая пластинка - фото 6
  • Till Bronner - Italia (4029759207641) виниловая пластинка - фото 7
  • Till Bronner - Italia (4029759207641) виниловая пластинка - фото 8
  • Till Bronner - Italia (4029759207641) виниловая пластинка - фото 9
  • Till Bronner - Italia (4029759207641) виниловая пластинка - фото 10
  • Till Bronner - Italia (4029759207641) виниловая пластинка - фото 11
  • Till Bronner - Italia (4029759207641) виниловая пластинка - фото 12
  • Till Bronner - Italia (4029759207641) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 750002
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Характеристики

Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759207641]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Till Bronner
Альбом (сингл)
Italia
Жанр
Jazz
Трек-лист
Estate, Viva la felicit?, Amarsi un po‘, Via con Me feat. Mario Biondi, Il Trucido e lo Sbirro, La Donna Invisibile, Quando, Quando, Quando feat. Giovanni Zarella, Parole Parole feat. Chiara Civello, Cosa Vuoi, Travolti di un Insolito destino nell’ azzurro Mare d’Agosto, In Alto Mare feat. Mandy Capristo, L’Unica Chance feat. Sera Kalo, L’Appuntamento, Arrivederci
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Till Bronner - Italia (4029759207641) виниловая пластинка

В своём новом альбоме «Italia» знаменитый трубач Тилль Брённер погружается в залитую солнцем атмосферу Италии 60-х – 80-х годов. Это дань уважения эпохе, когда итальянская поп-культура формировала мировоззрение всей Европы, и в то же время очень личный проект: Брённер провёл детство в Риме Большая часть репертуара «Italia» относится к 1970-м и началу 1980-х годов — десятилетиям, которые ознаменовали собой золотую эру музыкального влияния Италии в Европе. Итальянские песни звучали на французском радио и заполняли немецкие магазины пластинок. «Италия подарила миру европейское звучание, — говорит Брённер, — и создала атмосферу, которая стала новаторской для целого поколения». Номинанта на премию «Грэмми» можно услышать на новом альбоме не только на трубе и флюгельгорне – в «Italia» Тилль Брённер впервые поёт на итальянском языке. Для записи нескольких треков он пригласил в студию знаменитых гостей: Кьяру Чивелло, Мэнди Капристо, Серу Кало, Марио Бионди и Джованни Зареллу. Альбом «Italia» был записан и спродюсирован в Риме и Бари совместно с Николой Конте, диджеем, джазовым гитаристом и звуковым эстетом из Апулии, который на протяжении десятилетий ассоциируется с элегантными кросс-жанровыми саундскейпами джаза, босса-новы и клубной культуры.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Till Bronner - Italia (4029759207641) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759207641]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Till Bronner
Альбом (сингл)
Italia
Жанр
Jazz
Трек-лист
Estate, Viva la felicit?, Amarsi un po‘, Via con Me feat. Mario Biondi, Il Trucido e lo Sbirro, La Donna Invisibile, Quando, Quando, Quando feat. Giovanni Zarella, Parole Parole feat. Chiara Civello, Cosa Vuoi, Travolti di un Insolito destino nell’ azzurro Mare d’Agosto, In Alto Mare feat. Mandy Capristo, L’Unica Chance feat. Sera Kalo, L’Appuntamento, Arrivederci
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
В своём новом альбоме «Italia» знаменитый трубач Тилль Брённер погружается в залитую солнцем атмосферу Италии 60-х – 80-х годов. Это дань уважения эпохе, когда итальянская поп-культура формировала мировоззрение всей Европы, и в то же время очень личный проект: Брённер провёл детство в Риме Большая часть репертуара «Italia» относится к 1970-м и началу 1980-х годов — десятилетиям, которые ознаменовали собой золотую эру музыкального влияния Италии в Европе. Итальянские песни звучали на французском радио и заполняли немецкие магазины пластинок. «Италия подарила миру европейское звучание, — говорит Брённер, — и создала атмосферу, которая стала новаторской для целого поколения». Номинанта на премию «Грэмми» можно услышать на новом альбоме не только на трубе и флюгельгорне – в «Italia» Тилль Брённер впервые поёт на итальянском языке. Для записи нескольких треков он пригласил в студию знаменитых гостей: Кьяру Чивелло, Мэнди Капристо, Серу Кало, Марио Бионди и Джованни Зареллу. Альбом «Italia» был записан и спродюсирован в Риме и Бари совместно с Николой Конте, диджеем, джазовым гитаристом и звуковым эстетом из Апулии, который на протяжении десятилетий ассоциируется с элегантными кросс-жанровыми саундскейпами джаза, босса-новы и клубной культуры.


Теги товара: Limited Edition
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