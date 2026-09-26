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Joep Beving - Prehension (0028948681679) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Joep Beving - Prehension (0028948681679) виниловая пластинка

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Joep Beving - Prehension (0028948681679) виниловая пластинка - фото 1
Joep Beving - Prehension (0028948681679) виниловая пластинка - фото 2
Joep Beving - Prehension (0028948681679) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Joep Beving
Альбом (сингл)
Prehension
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Joep Beving - Prehension (0028948681679) виниловая пластинка - фото 1
  • Joep Beving - Prehension (0028948681679) виниловая пластинка - фото 2
  • Joep Beving - Prehension (0028948681679) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749999
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Joep Beving - Prehension (0028948681679) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948681679]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Joep Beving
Альбом (сингл)
Prehension
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Ab Ovo, Kawakaari, The Gift, 4 Impermanence, A Heartfelt Silence, Sonderling, Le souvenir des temps gracieux, Pippa's Theme, The Man Who Carried the Wind, Seelenkind, 432, Hanging D, A Heartfelt Silence 2, An Amalgamation Waltz 1839, Every Ending Is a New Beginning
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Joep Beving - Prehension (0028948681679) виниловая пластинка

Альбом Prehension демонстрирует талант Бевинга в создании запоминающихся мелодий и их вплетении в минималистичные произведения, отличающиеся глубокой эмоциональной глубиной. Его игра на клавишных инструментах отражает тонкие нюансы интимных отношений, бесконечный спектр человеческого опыта и широкий диапазон эмоций — от глубокой печали до безграничной радости, — и всё это с предельной точностью и медитативной интенсивностью. Deutsche Grammophon переиздает успешный альбом Йоепа Бевинга Prehension под лейблом EcoRecord.

Отзывы о товаре Joep Beving - Prehension (0028948681679) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948681679]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Joep Beving
Альбом (сингл)
Prehension
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Ab Ovo, Kawakaari, The Gift, 4 Impermanence, A Heartfelt Silence, Sonderling, Le souvenir des temps gracieux, Pippa's Theme, The Man Who Carried the Wind, Seelenkind, 432, Hanging D, A Heartfelt Silence 2, An Amalgamation Waltz 1839, Every Ending Is a New Beginning
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Альбом Prehension демонстрирует талант Бевинга в создании запоминающихся мелодий и их вплетении в минималистичные произведения, отличающиеся глубокой эмоциональной глубиной. Его игра на клавишных инструментах отражает тонкие нюансы интимных отношений, бесконечный спектр человеческого опыта и широкий диапазон эмоций — от глубокой печали до безграничной радости, — и всё это с предельной точностью и медитативной интенсивностью. Deutsche Grammophon переиздает успешный альбом Йоепа Бевинга Prehension под лейблом EcoRecord.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Joep Beving - Prehension (0028948681679) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5940 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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