Описание товара John Mayall - Bare Wires (0805520240383) виниловая пластинка

"Bare Wires" - студийный альбом группы John Mayall's Bluesbreakers с участием Мика Тейлора на гитаре, выпущенный в 1968 г. на лейбле Decca Records. Альбом стал последним студийным релизом Джона Мэйолла под названием "Bluesbreakers". Также альбом стал первым успешным диском Мэйолла в США, достигнув № 59 в Billboard 200. Он был признан номером 566 в третьем издании книги Колина Ларкина "1000 лучших альбомов всех времен" (2000 г.). Джон Мэйолл, OBE (родился 29 ноября 1933 года) - английский блюзовый певец, музыкант и автор песен, чья музыкальная карьера насчитывает более шестидесяти лет. В 1960-х годах он был основателем группы John Mayall & the Bluesbreakers, в состав которой входили самые известные музыканты блюза и блюз-рока. John Mayall & the Bluesbreakers - британская блюз-рок группа, возглавляемая певцом, автором песен и мультиинструменталистом Джоном Мэйоллом. Несмотря на то, что группа так и не создала собственного хита, она оказала большое влияние на британских рок- и блюз-музыкантов. Многие из самых известных команд, вышедших из Британии в 1960-х и 1970-х годах, в свое время прошли через Bluesbreakers, сформировав основу британской блюзовой музыки, которая до сих пор активно звучит на радио классического рока. Среди участников Bluesbreakers - Эрик Клэптон и Джек Брюс (оба позже стали участниками Cream), Питер Грин, Мик Флитвуд и Джон Макви (втроем они сформировали Fleetwood Mac), Мик Тейлор (Rolling Stones), Эйнсли Данбар (Фрэнк Заппа, The Mothers of Invention), Джон Хисман, Дик Хекстолл-Смит и Тони Ривз (втроем они сформировали Colosseum) и многие другие. Мэйолл использовал название группы с 1963 по 1967 год, а затем отказался от него примерно на пятнадцать лет. В 1982 году было объявлено о "возвращении Bluesbreakers", и это название использовалось до тех пор, пока команда снова не распалась в 2008 году. Название стало общим, без четкого разграничения между записями только Мэйолла и записями Мэйолла и его группы.